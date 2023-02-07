玉山已4年沒下雪！月均溫偏高狂刷紀錄 氣象局解釋原因
全球暖化對各地氣候造成的影響越來越顯著！中央氣象局日前於臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」回顧台灣1月份的天氣，其中1月的平均氣溫比氣候值（攝氏18度）略高攝氏0.2度，值得注意的是，玉山的1月平均氣溫為攝氏3度，不僅比歷年同期平均（攝氏-0.5度）高了足足3.5度，甚至創下玉山測站歷年同期最高紀錄，氣象局氣象預報中心主任呂國臣透露，其實玉山從去（2022）年7月到今年1月的月均溫，都是歷史新高，前一次下雪更是2019年的1月21日，推測除了全球暖化外，此次冬季冷空氣厚度較淺，不足以衝擊中南部高山也是主因之一，而玉山連續的高溫紀錄確實特殊，氣象局也將持續深入研究確切原因。
記者張志浩/綜合報導
呂國臣表示，從氣溫數據來看，玉山的氣溫偏暖的情況已經持續一段時間，至少過去半年來，單月氣溫值都是同期歷史新高，1月甚至有出現過單日低溫「玉山比台北高」的超特殊情況，呂國臣說道，雖然確切原因還有待研究，但推測冬季時，大陸冷高壓帶下來的冷空氣厚度越來越淺、覆蓋高度較低，因此當寒流來襲時，北部2000至3000多公尺的高山還有可能會被覆蓋，但往南、高度又接近4000公尺的玉山就較不容易受影響。
也因為上述原因，呂國臣指出，此次冬季如雪山、拉拉山等海拔較低、位置較北的地方都有降雪，但玉山最多只有冰霰出現，另外數據也顯示，玉山前一次下雪已經要追溯到2019年的1月21日，如此長時間未降雪也已經破了玉山測站的紀錄，且紀錄此時此刻仍在往後延續中。
呂國臣坦言，玉山現在的氣溫狀況非常值得觀察，未來等待越來越多數據累積後，氣象局將深入探討研究。至於1月全台均溫雖然偏暖，但差值不大，預期2月冬季結束後，台灣在整個冬季（12月至2月）的氣溫仍會落在正常值，提醒民眾下週將有一波冷氣團報到，民眾務必要做好禦寒準備，別因為近期相對暖和的天氣而大意。