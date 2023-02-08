截10指賣甜不辣遭譏！客到場力挺 老闆淚謝：首次有盈餘
位於新竹市城隍廟口的一間甜不辣店，老闆多年前因車禍重創，導致10隻手指截肢，但仍努力開業賺錢，不料日前卻有4位年輕人路過時譏諷「他怎麼還沒餓死」，令老闆相當難受，消息也引發各界關注，並紛紛到場實際支持。而老闆昨（7）日也分享喜悅「開業14個月，只有這次付完薪資還有剩下盈餘！」
編輯中心/綜合報導
今年1月時，林老闆在臉書粉專《城隍廟口甜不辣》上發文「今天是很百感交集的一天…」，同時透露1月15號當天下午1點多有4名年輕人路過店門口，卻突然大聲嘲諷「每次經過都沒客人，他怎麼還沒餓死…」，而另一人則回「哎喲人家只是想要活下去！」一群人就在一陣大笑聲中遠去。
這些話全都傳到老闆的耳中，讓他心情相當沮喪。不過當時貼文也引爆各路網友關注熱議，同時也有不少人實際前往店家給予支持並消費。昨（7）日老闆也在臉書上感動致謝「白天我去匯款員工薪資，站在櫃台前，我的眼淚忍不住掉了下來……開業14個月，只有二次沒有挖儲蓄來支付員工薪資，開業14個月，只有這次付完薪資還有剩下盈餘！我真的哭了！」
老闆繼續提到，自己每天工作十三個小時以上，小心翼翼顧好餐點的品質、環境的清潔，「看著日益減少的存款餘額其實心裡很驚恐徬徨，即使我很困難，看見有需要幫助的人，我還是忍不住掏腰包。我千難萬難……
真正從鬼門關掙扎回來，我能體會……想要活下去有多麼困難！我曾經真正一無所有，我能夠知道困苦的人日子有多麼難熬！」
不少民眾看完老闆的心聲後，也紛紛給予鼓勵「謝謝你願意付出，讓愛繼續循環下去，加油」、「恭喜老闆，餐飲業本就不好賺」、「甜不辣真的很好吃，份量很夠，滿滿一碗」。（編輯：潘毅）