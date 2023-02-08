隋棠遭鄰控噪音擾人「鬧上法院」！律師曝3點：官司難打

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林智群律師進一步指出3關鍵點：
1.「噪音的存在」雖然可以錄音錄影，
但因為發生時間不特定，你不知道什麼時候發生，
一般人沒辦法什麼事情都不做一直呆在屋裡守侯。
（如果對方是誇張持續的情況就太好啦！）
2.「噪音的來源」也是一個很難證明的事情，
因為聲音看不到，你要怎麼證明從哪裡來？
這種情況一般是找「第三人」作證，證明聲音從上面傳過來，
可是大樓有時候會有共振問題，
你以為聲音來自樓上，其實不是，
有時候還是大樓設計不良，某樓的聲音，整棟都聽得到。
3.最後就是要證明「噪音超過法定標準」，
手機是有分貝計app，不過那個在法庭上會被當成參考用，
最權威的是找環保局人員來測，
可是噪音通常發生在半夜，人家也下班了。
當發生鄰居噪音擾人的情況時，「大部分人都是選擇報警，因為警察比較好找，不過警察頂多也只是了解一下情況，敲門要求對方停止這個行為而已，他會做一個紀錄，但他畢竟不是環保單位，處理噪音不是他們的專長。」
最後林志群也提到「其實這個過程最辛苦的，還是紀錄，要確實紀錄「每一次發生噪音的時間、情況、什麼樣的噪音」，既然要打噪音訴訟，那就不能只拿一兩次的噪音說對方怎麼樣不好，而是要詳細紀錄，證明對方噪音是頻繁出現的。」
不少民眾看完也紛紛回應「有時候可能是水錘作用造成的噪音」、「噪音、菸害是最無解的問題，法條都在那理卻讓人無可奈何」、「誰受不了誰搬走，結案」、「聲音來源真的很難釐清」。（編輯：潘毅）