主管承諾「過試用期加錢」！他看實薪臉綠 1招帥氣解決
有名男網友去年到一家福利制度看似不錯的公司面試，主管向他說明前三個月起薪32K，過試用期可調至35K，達成協議後原PO順利入職，可弔詭的是，就職第四個月時拿到的薪水竟僅有33K，與原先承諾的數字整整減少了2K，他立即向主管詢問原因。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard詳述與主管的對峙經過，沒想到對方竟開始玩起文字遊戲，重覆道「我當初說的是過試用期後『可能』會調到35K 」、「我沒有說『一定』會調到35K」，這般態度讓原PO極為傻眼，好在他平時面試時為避免忘記內容，習慣將全程錄音，故他直接亮出錄音，果然內容與之說的無二，而『可能』、「也許」、「大概」一點都沒被提到，主管一下子被他這招給震懾住，沉默片刻後表示：「那我跟公司爭取看看好了」。
原PO聽後便耐心等了兩個月，可主管遲遲沒有向他說明，最後才解釋「依據駐點薪資結構，沒辦法調成35K，如果真的有造成你的誤解或錯誤的資訊，在此跟你道歉！」，表明薪水真的無法達成當初承諾的數字，原PO面對此結果也不氣惱，隔天便果斷到公司提離職。
原PO果敢的行為引來網友叫好，留言「給推，不管面試或約談都要全程錄音，勞工就是要團結起來，吞下去就會有更多的慣老闆」、「一看就知道主管亂答應，他還沒能力跟公司爭取這兩千」、「我之前也是遇到一樣的問題，直接跑去跟老闆反應，結果他回我『咦？這個薪水你不夠用嗎？』」、「但是真的很多公司會這樣... 之前也遇過試用期後說什麼景氣不好不調薪的，也遇過隨便講個點說我表現不如預期然後就不給我調...所以後來也離職了」。（編輯：李惠婷）