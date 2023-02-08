惡鄰狂製造噪音怎辦？律師曝「3招」能自救：最高罰1.5萬
女星隋棠近日與豪宅鄰居發生噪音糾紛，起因是鄰居指控隋棠夫妻放任小孩製造噪音，且屢勸不聽還態度不佳，但隨後隋棠也發表聲明強調已經盡力配合對方，且透露該鄰居曾拿榔頭威嚇前住戶，目前一切已進入司法階段，而針對住宅噪音糾紛，網紅律師「巴毛」也提供3個處理方式，可以有效制止惡鄰製造噪音，甚至是討回公道。
編輯中心/綜合報導
巴毛律師昨（7）日在臉書發文，她表示若遇到製造噪音的惡鄰居，還是有幾種方法可以應對，第一個方法就是報警，若警察到場確定有噪音狀況，可依社會秩序維護法第72條第3款開罰6000元，第二若有社區管委會，可請管委會幫忙協調，「如果住戶依舊不改善，主管機關可以依法處15000以下罰鍰」。
另外，巴毛律師也指出，如果以上兩個方法都沒用，鄰居又吵到讓人受不了，其實是可以提告要求他不能再繼續製造噪音，並依照民法第184條要求損害賠償。
至於蒐證部分，巴毛律師建議準備一個可錄音的監視器以及分貝計，並把兩樣物品架在可以聽到噪音的地方，24小時將監視器對著分貝器錄影，如此一來若鄰居開始發出噪音，監視器就錄得到聲音，也拍得到分貝器紀錄這個噪音多少分貝，「蒐證一段時間就足以當作提告的證據了」。
那如果對方身為家長說「可是小孩就沒辦法控制啊，我要怎麼控制它不發出噪音」，巴毛律師直言「我只能說我怎麼知道，小孩是你要教的不是我」，若是吵到法院會判賠，一定是吵到一般人都無法忍受的程度，「不是什麼小孩子正常走動的聲音而已」，若是想給孩子自由奔跑的生活，那就搬到一樓或去住透天、鄉下。
巴毛律師也表示，「我家沒小孩，但我家有隻瘋貓，動不動在家裡跑酷，兩隻貓追逐的時候也是冰冰蹦蹦，有時候四點就起來歡樂500，我不會去跟鄰居說那你跟我家貓一樣早點四點起床，而是直接搬家到一樓！」（編輯：賴禹妡）