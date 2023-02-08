隋棠鄰居發截圖自證「1句話露餡了」！網秒被惹怒：誇張
女星隋棠7日被控是惡鄰居，放任小孩早晚吵鬧，樓下勸導不成便一氣之下告上法院，隋棠隨後發表聲明說明始末，表示該鄰居曾有上來捶門、咆嘯等脫序行為，且前任屋主也曾有被其驚擾的狀況，引起軒然大波。樓下鄰居今（8）日再發布「7點聲明」，表示隋棠夫婦模糊焦點，並曬出自己與前屋主的對話自證清白，可沒想到其中一句話反而讓網友更氣，認為鄰居這是「自爆了」。
編輯中心/綜合報導
樓下鄰居今（8）日透過《鏡週刊》公布自己與前屋主的對話，強調雙方皆理性溝通，其中一段內容是前屋主傳訊向鄰居說明「明晚家裡宴客，小孩比較多，可能會造成一些聲音，跟您與家人告知一下，請包涵。」而鄰居回應「了解，明晚我們也在外面吃飯，晚一點回家就好了，你們就吵不到我了，哈哈」。
對此，有PTT網友看不下去發文，質疑前屋主邀請朋友來訪為何須要與樓下住戶報備，「有點誇張吧！隋棠樓下住戶貼出對話是不是自爆了？？」。
留言區也認為這對話略有問題，「你們就吵不到我們XDDDDD」、「你們就吵不到我了…誰這樣跟鄰居說話」、「有事嗎？吃個飯還要跟樓下報告」、「我聽到『你們就吵不到我們了』這句就火了」、「大自爆！一般人哪會每個訪客都得跟樓下報備，就是因為樓下一堆毛，這下完美證明自己很難搞，樓上很怕」。
不過眾人仍認為事情目前還未明朗，雖能得知鄰居對聲音較為敏感，但實情究竟如何，仍需多加觀察，「不算吧，只是代表這家人確實是屬於比較敏感的」、「真相未明，但樓下感覺就很難搞」、「兩方都有問題啦」。雙方目前都將此事訴諸司法處理，樓下住戶控訴她們子女跑跳製造噪音，隋棠則因對方不時上門對小孩咆哮而動怒，決心以法律程序解決該問題。（編輯：李惠婷）