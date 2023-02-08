阿圓快閃日本「誤闖情色禁區」！狂遭路人打量嚇壞：很怪
YouTuber阿圓因姣好外貌及不做作的個性，廣受粉絲歡迎，IG更是累積超過47萬人追蹤，而她近日和友人24小時快閃沖繩遊玩，但旅途中卻無意間闖入「情色禁區」，讓兩人當場嚇壞，驚恐一瞬間也全被錄下，影片曝光後立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
阿圓在YouTube頻道上傳影片，她和友人小花一起24小時快閃日本沖繩旅遊，小花透露，她在這趟旅程前，就聽說「無料」是免費的意思，因此兩人在旅途中發現一間「風俗無料案內所」，以為是「免費打聽秘密會所」，但她們站在店外時，卻被經過的路人用很質疑的眼神上下打量。
而影片中，阿圓還沒進門時就立馬退出入口，嘴裡狂喊「很怪」，走遠後才表示，她看到裡頭有一張桌子搭配好幾張椅子，但卻沒有販售物品的感覺，反而是牆上貼了很多漂亮女生的照片。
之後阿圓及小花站在路邊上網查風俗店是什麼意思，意外看到有網友分享同一間店的資訊，才知道原來這是專門介紹情色場所的地方，且因日本有不能主動拉客的文化，因此要客人主動進門才合法，有些店甚至不接外國客人，因此遊客進去也不見得語言能相通，她也心有餘悸直呼：「真的好可惜那一幕室內畫面我沒有拍下來，當下真的嚇到了！」（編輯：賴禹妡）