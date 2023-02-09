停車場見「粽子Logo」賓士車！愛車族一看急勸：離它遠點
停車場內可以看到許多不同種的車輛，有時一些名貴的轎車較為少見，總能吸引許多路人關注的眼神。就有民眾目睹一輛賓士車，但車頭立著神似「粽子的Logo標誌」，但照片曝光後，意外引爆網路熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書《爆廢公社二館》上發出照片，只見照片中停車格提放著一輛黑白色轎車，而車頭佇立著一個三角形標誌，但原PO卻發現，這輛車明明就是賓士，但為何車頭是「一個粽子的標誌」，而非平時常見的三芒星圖樣？
照片曝光後，立刻有不少網友笑稱「應該是端午節發行的限量款」、「端午節限定款，不小心蹭到會想去見屈原」、「這種看不懂的離遠點就是了，因為一定貴森森」、「我看起來到像黑桃A」、「就算是粽子，也是粽子界的天花板」。
事實上「邁巴赫」（Maybach）過去是德國車的最豪華品牌代表，目前則是賓士集團旗下子公司，是集團中「等級最高的豪華房車」的專用品牌。因此一些內行網友看見照片後，也紛紛驚訝提醒「賓士王邁巴赫啊～保險保高點，不然就離他遠一點…」、「離它遠點，行動的透天房子在地上跑」、「去看後門三角窗就能知道是不是真的麥巴赫了」、「珍惜生命，遠離邁巴赫」。（編輯：潘毅）