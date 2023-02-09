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民團批寶成集團攜手緬甸軍隊鎮壓工人　重挫台灣人權形象

▲清潔成衣運動東亞聯盟和青年九五聯盟在本週召開記者會，共同抨擊。（圖／清潔成衣運動東亞聯盟）
▲清潔成衣運動東亞聯盟和青年九五聯盟在本週召開記者會，共同抨擊。（圖／清潔成衣運動東亞聯盟）

記者賴正琳／綜合報導

緬甸軍方以暴力手段鎮壓平民逾2年，台灣聲援緬甸聯盟、亞洲公民未來協會、台灣人權促進會等超過十個民間團體日前才聯合發出聲明，要求政府加入國際制裁，便傳出台灣老牌鞋廠寶成國際集團（Pou Chen Group）在去年底為了鎮壓在緬甸罷工的工人，和緬甸軍政府聯手欺壓百姓，消息一出震驚國際社會，造成台灣國際形象受挫。

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據悉，承接國際品牌如Adidas和Nike等等知名品牌訂單、全球最大製鞋公司寶成國際集團緬甸廠的2000多名勞工在去年10月發動罷工，沒想到寶成國際集團直接通知緬甸軍隊，軍人們進入廠區威脅工人，清潔成衣運動東亞聯盟和青年九五聯盟在本週召開記者會，共同抨擊此事件，記者會上包括立委洪申翰、青年勞動九五聯盟理事鄭中睿和台灣勞工陣線秘書長孫友聯都強力譴責該企業的所作所為。

根據清潔成衣運動東亞聯盟和青年九五聯盟，2000多名緬甸籍員工罷工主因為緬甸自2021年2月軍事政變以來，國內通貨膨脹嚴重、物價大幅上漲，寶成付給當地工人每月144000緬元（約2000元新台幣）的薪資，已不足生活所需；工會與寶成協商，要求加薪至每月240000緬元（約3400元新台幣）。抗議近一年未果，於是罷工，總計約7800名工人中，約有2000人參與。面對罷工，寶成的處理方式，是在罷工第一天，就通知緬甸軍隊進入廠區監視、威脅工人；並接著於10月28日，以曠職超過一天為理由，解僱26名參與罷工的工會會員，其中包括16名幹部，成功瓦解罷工。

美國紐約時報（New York Times）和英國泰晤士報（The Times）都對這件事進行專題報導，苗頭直指品牌方Adidas，受到輿論壓力，Adidas出面回應媒體，在11月7日表示：「Adidas無法容忍壓迫員工和非法解雇員工的行為，我們正在調查此事件是否屬實，同時呼籲承接訂單的製造工廠寶成，立刻讓被解雇的員工恢復原職。」

▲緬甸籍員工因不堪低薪，而發起罷工。（圖／清潔成衣運動東亞聯盟）
▲緬甸籍員工因不堪低薪，而發起罷工。（圖／清潔成衣運動東亞聯盟）
即便Adidas已明確表態，寶成仍然拒絕讓被解雇的員工復職。事實上，11月2日，被解僱的26名工人，赴工廠所在地（仰光市雪碧達區〔Shwepyitha Township, Yangon〕）地方政府勞工局申訴，要求復職；在場的寶成主管不僅明確拒絕，還表示工人若不簽署自願離職書，將領不到10月份工資。之後，在國際勞工團體持續透過愛迪達施壓下，寶成在當地勞工局主持，11月22、25日及12月8日的三次調解會上，提出給付三個月份的薪資為資遣費。並且在12月底，寶成再以復職後不得參加工會活動為條件，要勞工於2023年1月2日前簽署新的勞動契約。

立委洪申翰表示，在國際社會一致譴責緬甸軍方鎮壓屠殺平民，並要求國際社會不得承認或與緬甸軍方接觸的情況下，台灣的企業寶成居然因為勞工罷工問題，而找上緬甸軍方合作。洪申翰說，台灣是追求民主自由的國家，也和國際民主陣營站在一起反獨裁、反對人權迫害的行為。但是台灣的企業卻在緬甸和軍方接觸、合作，還因此登上了紐約時報，這真的是對台灣在國際上的形象造成相當大的傷害。「我在這裡呼籲政府相關部會，外交部、經濟部、投審會，應該要針對寶成公司在緬甸與軍方合作，處理勞工罷工事件進行調查，不能一無所知，還放任台灣的企業做出侵害人權以及有損我國形象的事。否則談什麼ESG、永續報告都只是一場笑話。」

▲立委洪申翰在近期也參加民團聯合抗議緬甸暴行的記者會，要求政府加入國際制裁。（圖／翻攝自臉書）
▲立委洪申翰在近期也參加民團聯合抗議緬甸暴行的記者會，要求政府加入國際制裁。（圖／翻攝自臉書）
台灣勞工陣線秘書長孫友聯則指出，若依照台灣工會法，寶成打壓的作為就是不當勞動行為，寶成工人每天可能可以生產100雙以上的鞋子，一雙鞋要價2千元台幣以上，卻是一個緬甸工人的月薪，「他們來台灣的話，都買不起自己生產的一雙鞋子。身為台資、台商的寶成卻選擇跟最強盜的軍方聯手打壓勞工，無疑是讓台灣蒙羞。」

清潔成衣運動東亞聯盟執委、青年勞動九五聯盟理事鄭中睿指出，緬甸軍事政變後，國內陷入通膨危機，且依緬甸法律每兩年應調整一次的最低工資已經5年沒調，寶成付給當地工人每月144000緬元（約2000元新台幣）的薪資以不足以支撐生活所需；依仰光目前物價，一名來自外地的年輕單身女性，每月房租、交通、飲食、水電通訊、日常雜貨及孝親各種生活必須支出合計，基本開銷總金額約277500緬元（約3900元新台幣），緬甸籍員工要求加薪至每月240000緬元（約3400元新台幣）完全合情合理。

針對記者會，寶成國際集團提出公開聲明，如下：

｜寶成國際集團聲明｜

1.該記者會提及本公司相關敘述與事實不符；本公司向來尊重並支持員工結社自由的權利，同時遵循營運當地相關法令規範。

2.本公司旗下緬甸廠區營運正常，對整體財務與業務亦無重大影響。

3.我們處理所有員工薪酬、福利以及人事等事項均依當地相關法令規定辦理，記者會宣稱的軍政府、反政府這些政治議題，我們沒辦法評論更不可能介入。

依照聯合國的統計，這2年內，至少有2890人遭緬甸軍方殺害，有120萬人因為軍方政變而流離失所。最近幾個月，緬甸軍方又判處7名爭取民主自由的大學生死刑，死刑犯人數已高達139人。


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