民團批寶成集團攜手緬甸軍隊鎮壓工人　重挫台灣人權形象

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根據清潔成衣運動東亞聯盟和青年九五聯盟，2000多名緬甸籍員工罷工主因為緬甸自2021年2月軍事政變以來，國內通貨膨脹嚴重、物價大幅上漲，寶成付給當地工人每月144000緬元（約2000元新台幣）的薪資，已不足生活所需；工會與寶成協商，要求加薪至每月240000緬元（約3400元新台幣）。抗議近一年未果，於是罷工，總計約7800名工人中，約有2000人參與。面對罷工，寶成的處理方式，是在罷工第一天，就通知緬甸軍隊進入廠區監視、威脅工人；並接著於10月28日，以曠職超過一天為理由，解僱26名參與罷工的工會會員，其中包括16名幹部，成功瓦解罷工。
美國紐約時報（New York Times）和英國泰晤士報（The Times）都對這件事進行專題報導，苗頭直指品牌方Adidas，受到輿論壓力，Adidas出面回應媒體，在11月7日表示：「Adidas無法容忍壓迫員工和非法解雇員工的行為，我們正在調查此事件是否屬實，同時呼籲承接訂單的製造工廠寶成，立刻讓被解雇的員工恢復原職。」
即便Adidas已明確表態，寶成仍然拒絕讓被解雇的員工復職。事實上，11月2日，被解僱的26名工人，赴工廠所在地（仰光市雪碧達區〔Shwepyitha Township, Yangon〕）地方政府勞工局申訴，要求復職；在場的寶成主管不僅明確拒絕，還表示工人若不簽署自願離職書，將領不到10月份工資。之後，在國際勞工團體持續透過愛迪達施壓下，寶成在當地勞工局主持，11月22、25日及12月8日的三次調解會上，提出給付三個月份的薪資為資遣費。並且在12月底，寶成再以復職後不得參加工會活動為條件，要勞工於2023年1月2日前簽署新的勞動契約。
立委洪申翰表示，在國際社會一致譴責緬甸軍方鎮壓屠殺平民，並要求國際社會不得承認或與緬甸軍方接觸的情況下，台灣的企業寶成居然因為勞工罷工問題，而找上緬甸軍方合作。洪申翰說，台灣是追求民主自由的國家，也和國際民主陣營站在一起反獨裁、反對人權迫害的行為。但是台灣的企業卻在緬甸和軍方接觸、合作，還因此登上了紐約時報，這真的是對台灣在國際上的形象造成相當大的傷害。「我在這裡呼籲政府相關部會，外交部、經濟部、投審會，應該要針對寶成公司在緬甸與軍方合作，處理勞工罷工事件進行調查，不能一無所知，還放任台灣的企業做出侵害人權以及有損我國形象的事。否則談什麼ESG、永續報告都只是一場笑話。」
台灣勞工陣線秘書長孫友聯則指出，若依照台灣工會法，寶成打壓的作為就是不當勞動行為，寶成工人每天可能可以生產100雙以上的鞋子，一雙鞋要價2千元台幣以上，卻是一個緬甸工人的月薪，「他們來台灣的話，都買不起自己生產的一雙鞋子。身為台資、台商的寶成卻選擇跟最強盜的軍方聯手打壓勞工，無疑是讓台灣蒙羞。」
清潔成衣運動東亞聯盟執委、青年勞動九五聯盟理事鄭中睿指出，緬甸軍事政變後，國內陷入通膨危機，且依緬甸法律每兩年應調整一次的最低工資已經5年沒調，寶成付給當地工人每月144000緬元（約2000元新台幣）的薪資以不足以支撐生活所需；依仰光目前物價，一名來自外地的年輕單身女性，每月房租、交通、飲食、水電通訊、日常雜貨及孝親各種生活必須支出合計，基本開銷總金額約277500緬元（約3900元新台幣），緬甸籍員工要求加薪至每月240000緬元（約3400元新台幣）完全合情合理。
針對記者會，寶成國際集團提出公開聲明，如下：
｜寶成國際集團聲明｜依照聯合國的統計，這2年內，至少有2890人遭緬甸軍方殺害，有120萬人因為軍方政變而流離失所。最近幾個月，緬甸軍方又判處7名爭取民主自由的大學生死刑，死刑犯人數已高達139人。
1.該記者會提及本公司相關敘述與事實不符；本公司向來尊重並支持員工結社自由的權利，同時遵循營運當地相關法令規範。
2.本公司旗下緬甸廠區營運正常，對整體財務與業務亦無重大影響。
3.我們處理所有員工薪酬、福利以及人事等事項均依當地相關法令規定辦理，記者會宣稱的軍政府、反政府這些政治議題，我們沒辦法評論更不可能介入。