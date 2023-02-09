零下5度救災！台灣搜救隊砍樹取暖 居民感動送烤餅慰勞
土耳其東南部與敘利亞接壤地區，於當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，在不到12小時後又發生規模7.5的雙地震，災情慘重，兩國死亡人數累計超過12,000人，引起全球譁然。台灣搜救隊也趕往土耳其阿德亞曼（Adiyaman）協助救援，可當地氣溫低下，晚上僅有零下5度，凜冽寒冬中，搜救人員僅能烤火取暖，而當地居民見狀，感念人員的努力，暖心贈送烤餅給隊員們享用。
編輯中心/綜合報導
臺北市搜救隊於臉書專頁發文，表示他們被分派到阿德亞曼進行救援工作，可當地氣候寒冷，白天5度，晚上則直接下探零下5度，雖備有基本的禦寒衣物，可重度工作後回到行動基地BoO(Base of Operation)，人員們體溫逐漸降下，很快就感到寒意，一旁的搜救器材上更布滿冰霜。
搜救人員為熬過寒冷夜晚，只好自行伐木砍柴，取用空油桶生火取暖，眾人圍在一起抒發執勤過程中的內心話，隊上隨時顧及同仁心理健康，防止發生創傷後壓力症候群。而飲食部分，除了自給自足的糧食包，當地居民也暖心地送來土耳其烤餅，使搜救隊在烤火休憩之時，還能好好地品嘗最道地的土耳其美食，他們表示「天冷，但我們心不冷！」、「感謝在臺灣給我們加油打氣的大家～我們很好! 我們會繼續加油」。
民眾們都為辛苦地搜救隊打氣，「你們真的辛苦了！加油～希望能救出更多人」、「希望一切順利」、「謝謝您們，真的辛苦了！要頂著寒冷的氣候救援，要注意自己跟毛英雄的身體喔」、「你們真的好棒，看的好感動，台灣、我們都以你們為傲，請在執行任務時也保護好自己，等待你們完成任務平安的凱旋歸來，辛苦了，也謝謝你們」。（編輯：李惠婷）