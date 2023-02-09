情人節愛地球！漢堡王推「植物肉華堡」 雙人餐現折20元
情人節用吃愛地球！台灣漢堡王研發植物肉華堡，進口最能「完美演繹火烤牛肉香勁口感」的植物肉排，以植物基因打造火烤牛肉風味，0%牛肉含量、100%火烤美味，挑戰超越牛肉華堡的經典，並且2月14日開始，水牛城漢堡套餐2套餐現折20元、4套餐現折40元，買越多省越多。同時，IKEA瑞典餐廳於本月份首推出「鹹蔬雞」，讓蔬食愛好者也能享受台式療癒小吃，金黃香脆的外皮，加上飽滿多汁的內餡，是零罪惡感的解饞首選。
記者鍾怡婷/綜合報導
漢堡王情人節不忘愛地球！推出節約地球资源的蔬食新選擇，2月14日起，漢堡王「植物肉華堡」以植物基因打造火烤牛肉風味，將植物肉排經過定時定溫燒烤，打造Q彈多汁、陣陣飄香的BBQ燒烤植物肉，即便0%牛肉含量，仍有火烤牛肉口感的香氣，再搭配新鲜生菜、蕃茄、生洋蔥，提供給脂肪肝想要鬆一下、最近有點蔬食不均的饕客新選擇，讓你享受火烤美味的同時也盡一份守護地球的力量。植物肉華堡單點139元，套餐售價184元。同時，2月14日起單筆消費任選2套水牛城漢堡套餐，現折20元，買越多省越多，除了親密愛人外，也別忘揪親朋好友一起吃美食！
IKEA也搶攻情人節商機，在2月份於瑞典餐廳、美食小站開賣7款新美食，包括蔬食餐點「猴頭菇排紅醬筆管麵」、「鹹蔬雞」享用美食的同時，也能為節約地球資源盡一份力。此外，情人節新款美食還有可愛吸睛的「鯊寶包」首次推出甜食口味，變身「哈妮鯊寶包」、浪漫回歸的草莓霜淇淋、少女心滿滿的草莓戀人蛋糕、大餐必備烤半雞佐蜂蜜蘋果醬、戰斧豬排，2/14一起向愛人大聲告白、共享浪漫晚餐吧！