土耳其地震「小狗遭埋60小時」！露頭無助張望　眾急救援

台灣搜救隊長身分曝光！日本311地震他也在　眾人全看哭

▲總統蔡英文日前與第一梯次台灣搜救隊進行視訊，了解當地救援情況。（圖／蔡英文臉書）
▲總統蔡英文日前與第一梯次台灣搜救隊進行視訊，了解當地救援情況。（圖／蔡英文臉書）

編輯中心/綜合報導

土耳其東南部以及敘利亞日前發生規模7.8的強震，目前至少已經有2.1萬人死亡，第一梯次台灣搜救隊已經抵達土耳其，總統蔡英文也在臉書上報告搜救隊情況，並且提醒隊員們安全，務必平安歸國。對此，日本台灣交流協會則表示「第一梯次搜救隊的帶隊官黃博村，其實在311日本大地震時，也在救援隊行列當中，協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶！」讓不少網友感到相當暖心。

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日本台灣協會指出「土耳其強震肆虐後3日，大家齊心齊力救援中，不知道大家有沒有發現，這次台灣派遣至土耳其災區救援的救難隊，其中黃博村隊長正是2011年311東日本大地震時前來救災的台灣救難隊隊長，日本在當時受到來自台灣許多幫助，其中之一就是及時趕到災區協助救災的台灣救難隊」。

▲第一批台灣搜救隊已抵達展開救援任務
▲第一批台灣搜救隊已展開救援任務，這次帶隊的黃博村隊長，311日本大地震也在！（圖/蔡英文臉書）
「協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶」協會提到，相信此次台灣派出的隊伍在黃隊長的領導下，一定可以再次為災區民眾帶來希望，而日本救難隊也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往當地，一邊進行救援、一邊注意避免二次災害的發生。

協會說「過去在311中，曾受到土耳其救難隊幫助的宮城縣七ヶ浜町，也設置了多個捐款箱，想要盡微薄的力量回報當時的恩情，祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來！」貼文也讓不少網友紛紛回應「太猛了！竟然是同一隊長！加油平安歸來」、「真的太猛...雞皮疙瘩都掉下來了」、「無國界相互幫忙，有你們真好！」（編輯：張嘉哲）

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