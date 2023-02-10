台灣搜救隊長身分曝光！日本311地震他也在 眾人全看哭
土耳其東南部以及敘利亞日前發生規模7.8的強震，目前至少已經有2.1萬人死亡，第一梯次台灣搜救隊已經抵達土耳其，總統蔡英文也在臉書上報告搜救隊情況，並且提醒隊員們安全，務必平安歸國。對此，日本台灣交流協會則表示「第一梯次搜救隊的帶隊官黃博村，其實在311日本大地震時，也在救援隊行列當中，協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶！」讓不少網友感到相當暖心。
編輯中心/綜合報導
日本台灣協會指出「土耳其強震肆虐後3日，大家齊心齊力救援中，不知道大家有沒有發現，這次台灣派遣至土耳其災區救援的救難隊，其中黃博村隊長正是2011年311東日本大地震時，前來救災的台灣救難隊隊長，日本在當時受到來自台灣許多幫助，其中之一就是及時趕到災區協助救災的台灣救難隊」。
「協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶」協會提到，相信此次台灣派出的隊伍在黃隊長的領導下，一定可以再次為災區民眾帶來希望，而日本救難隊也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往當地，一邊進行救援、一邊注意避免二次災害的發生。
協會說「過去在311中，曾受到土耳其救難隊幫助的宮城縣七ヶ浜町，也設置了多個捐款箱，想要盡微薄的力量回報當時的恩情，祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來！」貼文也讓不少網友紛紛回應「太猛了！竟然是同一隊長！加油平安歸來」、「真的太猛...雞皮疙瘩都掉下來了」、「無國界相互幫忙，有你們真好！」（編輯：張嘉哲）