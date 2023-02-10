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住小琉球萬元民宿！一家8口「癢到退宿」　她揭入住原因

▲網友分享自己一家人去小琉球住萬元民宿，結果房間凌亂不堪且非常不乾淨。（圖/爆料公社）
▲網友分享自己一家人去小琉球住萬元民宿，結果房間凌亂不堪且非常不乾淨。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

不少人在過年春節期間總是會安排「家庭旅遊」，全家人到外縣市包棟民宿或者趁此機會到外島遊玩。然而，近日卻有網友分享自己一家人去小琉球遊玩時，訂了3天2夜萬元的民宿要住，結果沒想到民宿的品質堪憂，不僅棉被床單都是塵蟎，包括浴室蓮蓬頭也壞掉、浴缸不乾淨、陳年污垢到處都是等等，讓他們全家人集體過敏，癢到直接退房，引起網友熱烈討論。

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一名網友在臉書「爆系社團」各種貼文，表示他們一家人在1月26日去小琉球3天2夜遊玩，沒想到當天下午入住民宿時，卻發現房間相當骯髒，不僅棉被床單滿滿的塵蟎，冰箱積水發臭，浴缸也不乾淨，甚至蓮蓬頭還斷頭.....且最誇張的是，訂了兩間4人房，沒想到一間房間20坪，一間竟然只有9坪，讓該網友一家人超傻眼

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▲除了床單都是塵蟎之外.....蓮蓬頭不是壞掉就是直接斷掉。（圖/爆料公社）
原PO說「花了萬元入住，結果完全不能洗澡，床單棉被因為太多塵蟎，家人全部躺到過敏、全身紅腫發癢，最後大家決定退房.......事後老闆也一直迴避、不接電話，住宿費也都不退回」最終一行人晚上9點多匆匆離開睡路邊。

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▲網友分享一家人到小琉球住宿，結果因為環境不佳導致家人們全部過敏、癢到不行。（圖/爆料公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「蛤！這間怎麼會訂啊？沒做功課嗎」、「這間超級惡名昭彰唉，沒想到還有人會去住....」、「這間一看我就知道哪間....有做功課應該都知道這間」、「這間很紅啊，上次也上過爆料，可是你還是去了」、「不做功課的下場就沒什麼好抱怨了吧，網路上評價好查到不行」。

不過，對於網友質疑為何不做功課，原PO則無奈回應「因為1月26日的前兩個禮拜就開始訂房，我們沒預料到會有這麼多人去小琉球，所有房間都被預訂了，就剩下他這麼101間可以訂，所以才勉為其難刷卡訂房，覺得做生意的人至少有基本的警惕，沒想到我摔了狗吃屎！全身癢得亂七八糟，我的報應也有了，所以不要再說為什麼這麼爛還去等言語輿論我！我選擇爆料也是希望給更多不知道的朋友！下次去小琉球要小心」。

然而該爭議也被屏東縣政府關切，屏東縣政府交通旅遊處副處長表示，被民眾投訴的民宿，經查是合法經營，不過早前就有類似的消費糾紛，本處將派人前往進行了解。（編輯：張嘉哲）

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