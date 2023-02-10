住小琉球萬元民宿！一家8口「癢到退宿」　她揭入住原因

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原PO說「花了萬元入住，結果完全不能洗澡，床單棉被因為太多塵蟎，家人全部躺到過敏、全身紅腫發癢，最後大家決定退房.......事後老闆也一直迴避、不接電話，住宿費也都不退回」最終一行人晚上9點多匆匆離開睡路邊。
貼文一出，不少網友紛紛回應「蛤！這間怎麼會訂啊？沒做功課嗎」、「這間超級惡名昭彰唉，沒想到還有人會去住....」、「這間一看我就知道哪間....有做功課應該都知道這間」、「這間很紅啊，上次也上過爆料，可是你還是去了」、「不做功課的下場就沒什麼好抱怨了吧，網路上評價好查到不行」。
不過，對於網友質疑為何不做功課，原PO則無奈回應「因為1月26日的前兩個禮拜就開始訂房，我們沒預料到會有這麼多人去小琉球，所有房間都被預訂了，就剩下他這麼101間可以訂，所以才勉為其難刷卡訂房，覺得做生意的人至少有基本的警惕，沒想到我摔了狗吃屎！全身癢得亂七八糟，我的報應也有了，所以不要再說為什麼這麼爛還去等言語輿論我！我選擇爆料也是希望給更多不知道的朋友！下次去小琉球要小心」。
然而該爭議也被屏東縣政府關切，屏東縣政府交通旅遊處副處長表示，被民眾投訴的民宿，經查是合法經營，不過早前就有類似的消費糾紛，本處將派人前往進行了解。（編輯：張嘉哲）