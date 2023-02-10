去哪捐款幫土耳其？鄉民狂推「1組織」：921他們第一個來
▲土耳其強震，多國皆派出救援隊、搜救犬馳援。（圖／美聯社／達志影像）
編輯中心/綜合報導
2023-02-10 11:22:20
土耳其6日發生規模7.8大地震，造成當地多處房屋倒塌，也波及到鄰國敘利亞，兩國死亡人數目前已攀升到至少21051人，台灣也在第一時間派出救援隊伍前往協助搜救，許多台人也相當關心當地災情，對此就有網友想要捐款，求大家推薦知悉的管道，貼文曝光後，不少鄉民秒答「AKUT搜救協會」，該協會不但是非政府組織，且當年台灣發生921大地震也有來台協助救援，眾人也直呼： 「憑921當年的救難隊絕對伸出援手，人本來就該知恩圖報。」
該名網友在PTT貼文，他以 ▲土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，救援工作持續進行。（圖／美聯社／達志影像） 「土耳其地震，要捐款嗎？」為題，表示他看到土耳其地震的新聞，讓他身在也是地震多發的台灣相當有感，也想盡一份心力，但不知道該把錢或物資捐給哪個單位才好，因此想求助大家知悉的管道，「不知道有沒有哪些KOL已經發起活動了呢？老魯不希望留名， 但只求能為受災區以及台灣盡一份力， 所以如果捐款上有寫：Taiwan can help字樣的優先匯款！」 貼文曝光後，許多人也紛紛贊同，「如果有正規管道，一定要捐的」、「只要確定捐的錢能送到土耳其人民手上，我就會捐」、「捐款對象真的要先確認」、「說真的，我會捐，憑921當年的救難隊絕對伸出援手，人本來就該知恩圖報」、「當年第一進來台灣救援，這恩情怎不報」、「管道正常真的會給災民一定捐」、「當然要，921土耳其第一時間來台協助救災」。 ▲原PO看到土耳其地震的新聞，讓他身在也是地震多發的台灣相當有感，也想盡一份心力，因此求助捐款管道。（圖／翻攝自PTT）
也有鄉民直接推薦土耳其非政府組織「AKUT搜救協會」（AKUT Search and Rescue Association），是當年台灣發生921大地震時最快派員抵達台灣協助的17人救援隊，「AKUT是當年921來台的救難隊可以捐」、「看了一圈選AKUT，是因為他是當年921來的救難隊，又是民間NGO還能刷卡」、「我土耳其鄉民，akut可以捐」、「只捐過AKUT」、「要捐就akut吧，其它官方的就免了」。
而來台發展多年的土耳其籍男星吳鳳也表示，若想捐物資可以參考由「駐台北土耳其貿易辦事」所發起的募物資活動，目前所需要的物資跟物品是為全新衣服，尺寸和年齡不拘，另外還需要帳篷、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶，這些則是二手物品也可以，活動截止至2月15日，希望外界能多加幫忙。（編輯：賴禹妡）