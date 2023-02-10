土耳其地震「小狗遭埋60小時」！露頭無助張望　眾急救援

搜救犬咬「玩具雞腿」遭嗆觀感不佳！領犬員霸氣反擊讚爆

▲搜救犬Emma因為嘴咬「玩具雞腿」出席記者會，結果遭到網友抨擊「觀感不佳」。（圖/Tyfd-K9桃園搜救犬隊授權提供）
▲搜救犬Emma因為嘴咬「玩具雞腿」出席記者會，結果遭到網友抨擊「觀感不佳」。（圖/Tyfd-K9桃園搜救犬隊授權提供）

編輯中心/綜合報導

土耳其東南部以及敘利亞日前發生規模7.8的強震，死亡人數目前至少已經有2.1萬人，目前還在全力搜救當中。其中第一梯次台灣搜救隊已經抵達土耳其。然而其中尚未出國參加救援行動的桃園搜救犬Emma日前著裝完畢待命，結果嘴裡咬著一個「雞腿玩具」，卻遭到酸民攻擊「觀感不佳」。對此，領犬員「Emma爸」也出面霸氣回應，不少網友紛紛大讚！

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我國日前先後派出2批搜救隊挺進土耳其，其中五隻搜救犬分別是Hugo、Lan、腿腿、Melody以及Sato，其中留在桃園的搜救犬Emma也著裝完畢，在機場待命，結果其嘴裡咬著「雞腿玩具」，讓不少人網友認為這種畫面並不適合出現在該場合，引起「觀感不佳」之說。

對此，桃園搜救犬隊領犬員「Emma爸」表示，「我們從早上8點出門訓練到下午6點，接獲可能支援的消息，塞車開了一個半小時載狗回到隊上，馬上下車要讓狗狗面對接近10個人的圍觀跟拍照，我只能盡我所能幫助他解除壓力！媒體朋友們好像廣發這張照片，如果造成觀感不佳，鄭重致歉！」但話鋒一轉，Emma爸霸氣說「如果你要我改，我不會改，因為他的心情是我最重視的！」

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▲領犬員Emma爸出面表示「如果造成觀感不佳抱歉！但要我改正這個行為！門都沒有！」獲得網友迴響。（圖/Tyfd-K9桃園搜救犬隊授權提供）
Emma爸說「狗狗就跟人類一樣，擁有獨一無二的個性，會開心會緊張會焦慮會哭更會笑，我對他的教育很簡單，只要不會影響工作的，都應該好好的當隻快樂的狗狗！Emma她很信任我，我更是最懂她的人，她的緊張我一眼就能看出，很挺我的陪我拍照拍到最後一刻，咬著她最心愛的玩具可以減緩她的焦慮，為何不可？工作對他來說是最開心的事才對！要我改正她的這個行為，門都沒有！」

貼文一出，不少網友紛紛狂讚「精神上支持救災英雄，不管是毛小孩還是人們」、「超級霸氣天啊！整個戀愛」、「毛孩們加油！真的是太暖的爸爸了」、「辛苦了救災人員與搜救犬」、「Emma是最棒的！超級可愛的」、「Emma 你是最棒的！謝謝你代替台灣人民去救援、你是台灣之光！」（編輯：張嘉哲）

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