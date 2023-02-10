想自己當老闆！連鎖加盟展湧人潮 「這行業」人人搶加入
疫情期間有不少產業受到影響，出現人力縮編的狀況，讓不少人萌生自行創業的想法，而今（10）日登場的台北國際連鎖加盟展，開幕首日即便為平日仍湧現人潮，截至下午2點大約累積進場3000人，尤其是餐飲業加盟市場蓬勃，根據路易奇燒肉集團透露，去年到九月已有7組加盟，晨間廚房、麥味登、炸雞大師美食品牌也透露，本次加盟展詢問人潮滿座率相當不錯，不少民眾搶著加入餐飲行業。
記者鍾怡婷/綜合報導
「2023 台北國際連鎖加盟大展-春季展」此次集結臺灣消費市場上最具競爭力的百大品牌，其中餐飲品牌高達7成參展，比起去年9月加盟展人潮更加踴躍，開展首日上午約入場3000人。餐飲行業挺過疫情難關，反而成為加盟主的搶手選擇，根據路易奇燒肉業者透露，去年9月開始開放15組加盟，不到半年的時間已達7組成功加盟，集團12月更創下兩千萬的營業額。
隨著創業市場增加，晨間廚房也在加盟展一早就簽下5單加盟合約；麥味登、炸雞大師美食品牌則透露，今年的加盟狀況從春節後就已經相當熱絡，不少年輕人想創意試試看，但隨著每一個產業的不同，開業都需要投入大量的技術、資金、規劃，而連鎖加盟本身已經有很強的營運模式，才會成為創業民眾選擇加盟的重點之一，當然選擇穩固的加盟總部也是相當重要。
挺過疫情之後，各行各業也致力於推廣AI智能加入，不論是早餐店推廣點餐機、無人販賣機、安全帽自動清洗機等，除了可以減少人力需求的成本外，希望在疫情趨緩後還是能減低互相接觸染病的機率，晨間廚房透露，希望在今年底將點餐機系統推廣至全台80%的門市，預估民眾等待餐點時間可減少平均3至5分鐘。