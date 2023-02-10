搜救犬咬雞腿被罵！她嗆「身為人你救過誰」 網友挺到底
土耳其東南部以及敘利亞日前發生規模7.8的強震，死亡人數目前至少已經有2.1萬人，目前還在全力搜救當中。其中第一梯次台灣搜救隊已經抵達土耳其。然而其中尚未出國參加救援行動的桃園搜救犬Emma日前著裝完畢待命，結果嘴裡咬著一個「雞腿玩具」，卻遭到酸民攻擊「觀感不佳」。對此，財經網美胡采蘋也在臉書砲轟酸民，獲得讚賞。
編輯中心/綜合報導
我國日前先後派出2批搜救隊挺進土耳其，其中五隻搜救犬分別是Hugo、Lan、腿腿、Melody以及Sato，其中留在桃園的搜救犬Emma也著裝完畢，在機場待命，結果其嘴裡咬著「雞腿玩具」，讓不少人網友認為這種畫面並不適合出現在該場合，引起「觀感不佳」之說。
對此，財經網美胡采蘋就在臉書開砲表示「人家救援狗狗能救人，你身為一個人類你救過誰，人家救援狗狗就算吃真的雞腿，也比你鍵盤俠吃雞腿更有理由吧。天生萬物以養人，人卻變成鍵盤俠。」貼文讓不少網友大讚直呼「超舒暢！那些鍵盤酸民真的沒必要」、「那些人還能活在世上觀感更不佳！」
而對於該爭議，桃園搜救犬隊領犬員「Emma爸」表示，「我們從早上8點出門訓練到下午6點，接獲可能支援的消息，塞車開了一個半小時載狗回到隊上，馬上下車要讓狗狗面對接近10個人的圍觀跟拍照，我只能盡我所能幫助他解除壓力！媒體朋友們好像廣發這張照片，如果造成觀感不佳，鄭重致歉！」但話鋒一轉，Emma爸霸氣說「如果你要我改，我不會改，因為他的心情是我最重視的！」也是讓不少網友力挺。（編輯：張嘉哲）