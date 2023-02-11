土耳其搜救犬受傷了！滲血照遭轟「不給穿鞋」 原因曝光
土耳其日前發生規模7.8的強震，死亡人數已經至少2.1萬人，各國也紛紛伸出援手，派出搜救隊前往當地救援。 然而，近日傳出有搜救犬在當地救災期間受傷，領犬員還為其包紮，照片曝光後，不少網友質疑「為什麼不給搜救犬不穿鞋？」引起熱議，也有內行人給出答案。
編輯中心/綜合報導
臉書粉專「Rettungshundestaffel Traun」以及「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」都貼出現場救災現場的照片，發現雖然已經震後5天，但現在仍然是滿目瘡痍，除了救難人員盡力搜索之外，搜救犬也是馬不停蹄的搜尋傷患，不過仔細看照片，發現搜救犬也在執行任務時受了傷！
受傷的搜救犬包括斯洛維尼亞搜救犬以及德國救援隊搜救犬「Boom」，照片都發出領犬員幫搜救犬包紮的照片，只見牠們的腳趾都不斷的滲出流血，雖然第一時間趕緊處理傷口，但還是讓不少人感到心疼，甚至照片被臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉貼後，不少網友直呼「不能讓狗狗穿鞋嗎....好心疼」、「為什麼不能穿鞋！太難過」、「好希望他們能夠穿個鞋子」。
對此，就有內行網友出面解釋表示「根據國際搜救犬組織規定，並沒強制搜救犬穿鞋，一般都是交給現場領犬員判斷，主要是穿鞋會對狗狗造成壓力，會讓牠們無法掌握地形且沒有辦法牢牢抓住地面行走，另外長時間的穿鞋會無法散熱，讓體溫升高，反而更容易造成意外，相信專業準沒錯，領犬員都比各位網友更在乎搜救犬的安危」。（編輯：張嘉哲）