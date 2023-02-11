蝦皮「陪吃飯低消1800」！勇者私訊衝了 女賣家反應曝光
近幾年網路購物平台持續的興起，什麼都賣什麼都不奇怪，過去有人製作國高中大考筆記，在網路上賣到嚇嚇叫，大賺好幾百萬元，甚至還有幫忙寫研究報告、心得等等，銷量都非常好。然而近日，就有網友分享自己發現蝦皮上面竟然有人在賣「兼職吃飯」的服務，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「這個好像很可以」只見貼出的照片，一位蝦皮賣家放上自拍照，接著標題寫著「兼職吃飯/限雙北餐廳/有低消」透露自己計費方式一個小時是600元，且最少要消費3小時，等於下單的話就是要付1800元。
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在蝦皮真的什麼鬼都在賣＝＝」、「無言.....真的牛」、「這是跟長輩吃飯吧，還要1800跟付餐費，誰要啊」、「飯局妹賣到蝦皮來我也是醉了」、「這個我之前看過，以前好像一小時是500欸，還給我漲價？」、「是也沒有錯到哪，只是很意外會在網購平台上啦」。
而有網友在第一時間看到後，實在太好奇，於是私訊該賣家「你好，請問還有其他照片嗎？」而女賣家則回「謝謝您的詢問，我是一位單親媽媽，目前就是算陪吃飯，任何工商或是親友聚餐、婚禮的吃飯，主要是現代人有時候找不到適合的女伴」後面內容則未擷取出來，讓不少網友大開眼界。而《NOWnews》記者實際前往蝦皮購物頁面查詢，目前該商品已經下架。（編輯：張嘉哲）