隋棠惡鄰風波狂燒！房仲揭「真相拼圖」　買賣細節全講了

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關於各界相當想知道房子的歷史，房仲陳泰源透露，前屋主為M先生，於2010年3月購買該房，直至2021年4月賣給隋棠為止，共持有11年，這中間從2015年底至2021年5月，近6年，M先生出租給蔡小姐，因為隋棠4月買房，所以蔡小姐於5月搬出。
針對前屋主得知A母女情況才降價賣房的傳言，陳泰源表示，這間房子在前屋主到國外工作後，就「獨家由我銷售長達6年」，當時候因為房市不景氣，所以才先租給蔡小姐，直到2020年房市稍有起色，不過考慮到屋齡已經超過20年和「豪宅限貸令」影響，前屋主持有成本夠低、用不到這間台灣的房子，又已經賣了約6年，所以才會大幅讓利，最終被隋棠買下。關鍵的是，前屋主在於2015年就已經遷出，而樓下投訴隋棠的鄰居則是2016年才購入該屋，也就是說前屋主M先生並不知情樓下A母女的情況，所以「因A母女降價拋售豪宅」的傳言也不攻自破。
然而詭異的是，A母女在2016年7月入住樓下，結果住了3年才開始投訴樓上承租的蔡小姐，蔡小姐在當時也暗示過房中表示「叫我賣房子要小心，因為樓下住戶很敏感，交代我一定要提醒買家，買了之後務必要加裝隔音設備」，他當然也在隋棠看房期間出言提醒，「事發至今，我目前都還沒有接到隋棠或買方經紀人的客訴」，「也因此，隋棠才會在聲明表示：地板厚度加高近30公分」。
陳泰源強調「這些就是我提供的客觀事實，其他部分，則不多言。若因為這次的聲明，日後被捲入其訴訟糾紛，我也會秉持公正、中立、不偏袒任何一方的態度，照實地講」。（編輯：張嘉哲）