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隋棠惡鄰風波狂燒！房仲揭「真相拼圖」　買賣細節全講了

▲隋棠近日遭到鄰居指控噪音擾鄰，一連燒了好幾天，雖然隋棠公開發表聲明逐一澄清，但投訴的鄰居卻又回打臉，事實真相還沒個明白。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠近日遭到鄰居指控噪音擾鄰，一連燒了好幾天，雖然隋棠公開發表聲明逐一澄清，但投訴的鄰居卻又回打臉，事實真相還沒個明白。（圖／翻攝自隋棠臉書）

編輯中心/綜合報導

隋棠近日遭到鄰居指控噪音擾鄰，一連燒了好幾天，雖然隋棠公開發表聲明逐一澄清，但投訴的鄰居卻又回打臉，事實真相還沒個明白，引起各界討論。然而，10日晚間，賣屋給隋棠的房仲陳泰源先生就在臉書發文，提到整個買賣過程以及前屋主所有詳細的細節資料，坦言自己透露的都是客觀的事實，且這些也是大眾必須知道的，又再度掀起話題。

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房仲陳泰源提到，真相的拼圖，我來補上一塊，是的，房子就是我賣給隋棠的，我是賣方的經紀人，不過買方經紀人是同行，所以從房子成交到現在，基於職業道德，我從未跟隋棠有任何的接觸。關於隋棠對管理員破口大罵一事，他提到先前帶隋棠看房時，至少有見過5次面，隋棠超級有禮貌，也並沒有因為他是來賺錢的「底層房仲」，對他有任何頤指氣使或高傲的態度，相反的，還會不時點頭微笑，原租客要求合照時，隋棠也大方同意。

▲隋棠家大直傑座外觀（圖／記者陳明中攝）
▲隋棠近日被鄰居投訴噪音擾鄰，引起話題，賣房給隋棠的房仲出面透露所有買賣細節。（圖／記者陳明中攝）
關於各界相當想知道房子的歷史，房仲陳泰源透露，前屋主為M先生，於2010年3月購買該房，直至2021年4月賣給隋棠為止，共持有11年，這中間從2015年底至2021年5月，近6年，M先生出租給蔡小姐，因為隋棠4月買房，所以蔡小姐於5月搬出。

針對前屋主得知A母女情況才降價賣房的傳言，陳泰源表示，這間房子在前屋主到國外工作後，就「獨家由我銷售長達6年」，當時候因為房市不景氣，所以才先租給蔡小姐，直到2020年房市稍有起色，不過考慮到屋齡已經超過20年和「豪宅限貸令」影響，前屋主持有成本夠低、用不到這間台灣的房子，又已經賣了約6年，所以才會大幅讓利，最終被隋棠買下。關鍵的是，前屋主在於2015年就已經遷出，而樓下投訴隋棠的鄰居則是2016年才購入該屋，也就是說前屋主M先生並不知情樓下A母女的情況，所以「因A母女降價拋售豪宅」的傳言也不攻自破。

▲Tony（左）擁有國外高學歷和63張專業證照，專業背景非常驚人。（圖／翻攝自隋棠FB）
▲房仲透露隋棠看房時的私下態度非常好。（圖／翻攝自隋棠FB）
然而詭異的是，A母女在2016年7月入住樓下，結果住了3年才開始投訴樓上承租的蔡小姐，蔡小姐在當時也暗示過房中表示「叫我賣房子要小心，因為樓下住戶很敏感，交代我一定要提醒買家，買了之後務必要加裝隔音設備」，他當然也在隋棠看房期間出言提醒，「事發至今，我目前都還沒有接到隋棠或買方經紀人的客訴」，「也因此，隋棠才會在聲明表示：地板厚度加高近30公分」。

陳泰源強調「這些就是我提供的客觀事實，其他部分，則不多言。若因為這次的聲明，日後被捲入其訴訟糾紛，我也會秉持公正、中立、不偏袒任何一方的態度，照實地講」。（編輯：張嘉哲）


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