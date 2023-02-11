穿情侶衣來！雙人玩遊樂園打5.5折 地址對中2字變450元
情人節將至！許多情侶、夫妻是不是不知道安排要去哪裡玩呢？近日遊樂園六福村推出情人節活動，主打只要兩人穿「情侶衣」來樂園，就可以享有組合價1314元（原價2398元）的價格入園，等於下殺5.5折超划算，另外六福村現在也還有多個活動同步進行中，週末休假都可以安排出遊喔！
編輯中心/綜合報導
根據六福村官網推出的多項活動，最應景的就是「情人節優惠活動」，即日起至3/19止平假日皆適用，期間情侶或夫妻只要穿情侶裝來玩，即可享雙人票價1314元，規定情侶裝僅限定上衣，可同款不同色，需要有相同圖示，其他包括情侶鞋、褲子、配件都不符合標準。
然而除了這之外，線上購票專區也有「情侶勁爆套票」，同樣是雙人票價1314元，即日起至3月31日都有票券優惠。有趣的是，該票券兌換入園時，需隔著口罩接吻10秒，無性別限制，以證明是情侶、夫妻的身分，購買票券還會贈送七彩爆炸頭假髮兩頂喔！
而除了情人節活動之外，六福村前些日子還有推出「地址對對碰優惠」，只要戶籍地址含「六」或「福」，中任1字即可享優惠票價599元、中2字更便宜只要450元，須出示身分證或其他能證明戶籍地之文件，活動維持一整年到年底；另外還跟包括打扮成小丑入園享優惠價499元，活動即日起至3月19日，條件必須是全身性小丑套裝，包含頭部、臉部需有帽子及彩繪，有興趣的民眾趕快跟上吧！（編輯：張嘉哲）