老公遺物驚見100萬美金！她放5年遭判刑11年 原因超意外
家人留下的遺物怎麼會加罪於自己身上？中國有一名女子在整理丈夫遺物時，發現有一箱約有1萬張百元美金的鉅額，沒想到這箱錢卻讓該名女子觸法，且還要入監服刑11年，原因相當令人感到意外。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，一名女子在2018年5月整理丈夫的遺物的時候，發現了一個黑色箱子裡面裝了大把大把的百元美金，算了算有破萬張，於是為求真假，女子拿了2張請朋友幫忙鑑定，結果竟然發現錢是「偽鈔」。
後來女子就暫時放在臥室的衣櫃內，後來因為搬家，又將假鈔從廣東運到四川放在哥哥家，直到去年6月，該女又和男友一起，又把裝有偽鈔的行李箱換地方放，沒想到後來竟被抓到，根據銀行鑑定，該女持有的11398張100美元均為偽鈔，換算成人民幣約768.22萬元（約3400萬新台幣），因而遭到起訴。
法院認為，張女明明已經知道是偽鈔，且金額相當龐大，卻還是進行「偽鈔運輸」，這行為已經觸犯法律，且根據中國的法律規定「出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，金額在20萬人民幣以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元人民幣以上50萬元人民幣以下罰金或者沒收財產」。最終該女被判處11年有期徒刑，並處5萬人民幣（約22萬新台幣）罰金。（編輯：張嘉哲）