18家餐飲漲價總整理！頂呱呱悄漲30元　路易莎餐食貴5元

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王1/4起正式調漲，單點漢堡貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元；而點心中份辣薯球漲4元、薯條貴4～5元、BK黃金雞翅則調升15元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。
頂呱呱
頂呱呱被網友發現默默調整部分品項價錢，經典炸雞餐、明星呱呱餐等熱門套餐都變貴4元，雞塊愛好者漲20元、6塊及8塊炸雞派對組合餐都貴了30元；單點原味雞腿、呱呱包等人氣配餐則無調漲。
路易莎
路易莎咖啡1/20起正式漲價，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋等，約73項餐食調漲5元，咖啡、茶飲等飲料品項則全部維持原價；特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果(蜂蜜芥末)、黑胡椒牛肉全系列等商品同時下架。
萊爾富茶葉蛋
面對雞蛋成本逐年上漲，萊爾富反映市場物價成本，宣布自1/4起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元，最高漲幅都達30%。
迷客夏
迷客夏2/8起調整部分飲品售價，各品類共有43品項微幅調漲5元，去年已調整過的紅茶及紅茶拿鐵則維持凍漲，平均漲幅為11-12%。
茶の魔手
南台灣手搖飲霸主茶の魔手1/13起，全產品各調漲5元。
八方雲集
連鎖水餃店八方雲集將自2/13起，招牌、新蔬食、鮮蝦等口味的鍋貼及水餃每顆將調漲0.5元，韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味等口味則每顆漲0.3元，鍋貼水餃類平均漲幅約5%；其餘逾7成產品，包括麵類、混沌、抄手、湯品與小菜類則維持原價。
三商巧福
全台最大牛肉麵連鎖店三商巧福，1/6起調漲部份商品售價4~6%。
鬍鬚張
連鎖餐飲鬍鬚張2/1起，調整部分產品價格，包括鴨蛋調漲1元、10款便當調漲5元，2款甜點調漲5元，平均漲幅落在5％；內用餐點除了鴨蛋外，其他單點產品維持原價。
小潘蛋糕坊
新北板橋知名糕餅小潘蛋糕坊，公布2/2起部分品項調漲5～10元，包括綠豆咖哩椪60元漲至65元，酥皮及葡式蛋塔一盒漲至150元，起酥乳酪調漲至190元，部分波士頓捲口味從130元調整至140元，蜂蜜蛋糕則漲價10元，最熱賣的鳳梨酥、蛋黃酥則價格維持不變。
不二糕餅
台中蛋黃酥名店不二糕餅也於2/2開始調整商品價格，包含蛋黃酥、檸月酥及茶鳳凰，漲幅約14%～16%，組合價則貴40～80元。
邱家小卷米粉
台南人氣小吃邱家小卷米粉，於粉專正式公告，3/1起將進行費用調漲、實施新價格，除了米粉湯35元外，其餘品項如全面為110元，其中招牌小卷米粉由每碗100元漲至110元，漲幅為10%。
初魚
無菜單料理名店初魚雙品牌，初魚鮨和初魚鐵板燒，1/20起漲價百元，來到每人1700元，需再加10%服務費。
高雄漢來海港
漢來海港自助餐廳自2/1起調整價格，包括漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐從790元調漲到850元，平日下午茶餐費用從660元調漲到690元，平日晚餐餐費則從950元調漲到990元，漲幅為10元～80元；而台北敦化店及天母店則維持價位不變。
高雄萬豪酒店豪享自助餐廳
高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」也從2/1開始調漲，早餐由750元漲至800元，平日午餐由850元漲至920元，晚餐由1,100元漲至1,190元；假日午餐由1,100元漲至1,190元，假日晚餐由1,200元漲至1,290元，漲幅約達8%。
高雄萬豪酒店京享蔬食百匯
同樣位於高雄萬豪酒店的「京享蔬食百匯餐廳」也於2/1起調漲，平日午餐由680元漲到720元，晚餐維持780元不變；假日午餐由780元漲到820元，晚餐由780元漲到820元，平均漲幅約為6%。
高雄聯上飯店帕里巴黎自助餐
高雄聯上飯店「帕里巴黎自助餐」同樣於2/1起調整價格，平日午餐從758元漲至818元，下午茶從618元漲至688元，晚餐從898元漲至958元；假日午餐從958元漲至988元，下午茶從668元漲至728元，晚餐從958元漲至1,028元，漲幅約3%～11%。
台中林酒店森林百匯
一樣於2/1起調整價格的還有台中林酒店「森林百匯」，平日午、晚餐自1,090元漲到1,180元；假日時段午、晚餐時從1,290元漲到1,380元，下午餐時段從890元漲到980元，漲幅約7%～10%。