獨／漢堡王1/4起漲價！漢堡最多貴上20元 平均漲幅5.8%
漢堡王果然宣布漲價了！《NOWnews今日新聞》本週根據漢堡王最新發出的「水牛城重磅堡」餐點資訊，發現單點與套餐價差跟以往相比擴大5元，推測漲價之日不遠了。今（30）日漢堡王正式發出調整產品價格通知，確定將於2023/1/4起正式調漲，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元；而點心中份辣薯球漲4元、薯條貴4～5元、BK黃金雞翅則調升15元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。業者重新調整菜單後，並規劃出全新「King Deals 超省系列」，提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣漢堡王強調自2023年起，漢堡王台灣原物料將已有高達95%品項無添加人工防腐劑、人工味精、人工香料及人工色素，堅持選用優質食材，「整體考量台灣營運現況，經慎重評估後」，將自2023/1/4起正式調整部分通路餐點價格與菜單。
漢堡王這次調整重點為漢堡產品單點價格，部分漢堡產品單點調漲4～20元，包括華堡調升11元、小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、重磅雙層牛肉堡貴20元等；點心類有中份辣薯球漲4元、薯條貴4～5元、BK黃金雞翅調升15元，整體平均漲幅約5.8%。價格維持不變的品項則有勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品；外送平台售價也維持不變。
調整後的菜單將分為安格斯、重磅雙層、5吋大漢堡、經典系列、超省系列等五大系列；其中，全新「King Deals 超省系列」將提供洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡等5組各109元的划算漢堡套餐，提供消費者特惠選擇。同時，為安撫民心也祭出「超值優惠」超省自由配4件組159元、全新「任選3樣100元」等好康價格餐點。