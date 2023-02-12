樹長到鄰居家！對方氣極竟「怒砍一半」 網見圖全笑翻
如何與鄰居達成共識非常重要！英國一戶人家門前生長著一顆冷杉木樹，豈料這棵小樹竟是使他們與隔壁鄰居吵翻的關鍵，因多次討論未果，其中一家直接找人將樹垂直砍半，奇異的造型成為當地的特殊街景，不少人還特意來此拍攝這顆神奇的樹。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，密斯特里（Bharat Mistry）一家1994年搬來這個家時，這顆冷杉木便已長在現在的位置，樹齡至少25年，可近幾年新冠疫情實施封城措施，原先與密斯特里一家感情要好的鄰居夫婦，就因這棵約4.8公尺的樹與他們發生口角。
鄰居夫婦多次向密斯特里抱怨，這棵樹會吸引大批鳥群聚集，造成巨大噪音及在車道掉滿鳥類排泄物等問題，可經過約1年的溝通，兩家都無法得出滿意的定論，於是在2021年請專業人士將這棵冷杉木直劈砍半，形成左半邊綠葉繁茂，右半邊卻光禿平整的奇景。
這棵形狀奇異的樹很快便被當地人注意到，有民眾將此拍攝下來發給電視節目，一時間在網路上爆紅，引得許多人前來此地拍照、打卡。有當地人於年初表示，事件至今已發生近2年，可兩戶人家的心結還是沒有解開，而「剖半樹」據說現在仍是維持僅有一半的狀態，不確定是否為有人持續特意修剪。（編輯：李惠婷）