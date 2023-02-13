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星巴克「草莓派風味星冰樂」搶先喝　「買1送1」倒數2天

▲星巴克會員2/13(一)至2/14(二)限2天，使用APP行動預點服務，就能搶先喝春日新品「草莓派風味星冰樂」；今年開春「大好錢兔」數位體驗，每天抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等優惠於情人節2/14截止，還有倒數2天。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克會員2/13(一)至2/14(二)限2天，使用APP行動預點服務，就能搶先喝春日新品「草莓派風味星冰樂」；今年開春「大好錢兔」數位體驗，每天抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等優惠於情人節2/14截止，還有倒數2天。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克最新上市春日新品「草莓派風味星冰樂」，今（13）日至2/14(二)限2天，會員使用APP行動預點服務就能搶先喝；而今年開春展開的「大好錢兔」數位體驗，每天抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等優惠於情人節2/14截止，還有倒數2天快把握。另外手搖飲TEA TOP則有「轟蜜茶」系列指定飲品「第2杯半價」優惠。

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星巴克推出最新口味「草莓派風味星冰樂」，2/13(一)至2/14(二)限2天，只要會員使用APP行動預點服務，就能搶先點購限定首賣買的「草莓派風味星冰樂」！提醒星巴克鐵粉們，此活動僅限使用APP行動預點點購，並以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付或帳號內回饋方即可搶先嚐鮮；活動期間不限購買次數；商品依APP行動預點選單顯示為準，門市則依照現場情況動態接單，各店庫存不同，售完為止；雖不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂服務；但能使用星禮程帳號中的免費中杯回饋與金星禮星星兌換。

而今年開春展開的「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，於情人節2/14前每天可抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，至今還有倒數2天快把握抽抽籤；兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16(四)。
 

另外，手搖飲TEA TOP今年再次開發全新健康飲品「蕎麥茶」與「轟蜜蕎麥」，並推出情人節限定甜蜜1＋1優惠，2/13(一)～2/28(二)購買「轟蜜茶」系列指定飲品，可享「第2杯半價」優惠。偷偷告訴大家，蕎麥花的花語是「戀人」，也有「戀人花」之稱，害羞的人就拿蕎麥手搖飲來悄悄告白吧。

▲星巴克最新口味「草莓派風味星冰樂」，2/13(一)至2/14(二)限2天，只要會員使用APP行動預點服務，就能搶先點購。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克最新口味「草莓派風味星冰樂」，2/13(一)至2/14(二)限2天，只要會員使用APP行動預點服務，就能搶先點購。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲TEA TOP全新飲品「蕎麥茶」35元；「轟蜜蕎麥」北部65元，南部60元，還可搭配免費加料的粉粿。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP全新飲品「蕎麥茶」35元；「轟蜜蕎麥」北部65元，南部60元，還可搭配免費加料的粉粿。（圖／TEA TOP提供）

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