星巴克「草莓派風味星冰樂」搶先喝 「買1送1」倒數2天
星巴克最新上市春日新品「草莓派風味星冰樂」，今（13）日至2/14(二)限2天，會員使用APP行動預點服務就能搶先喝；而今年開春展開的「大好錢兔」數位體驗，每天抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等優惠於情人節2/14截止，還有倒數2天快把握。另外手搖飲TEA TOP則有「轟蜜茶」系列指定飲品「第2杯半價」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克推出最新口味「草莓派風味星冰樂」，2/13(一)至2/14(二)限2天，只要會員使用APP行動預點服務，就能搶先點購限定首賣買的「草莓派風味星冰樂」！提醒星巴克鐵粉們，此活動僅限使用APP行動預點點購，並以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付或帳號內回饋方即可搶先嚐鮮；活動期間不限購買次數；商品依APP行動預點選單顯示為準，門市則依照現場情況動態接單，各店庫存不同，售完為止；雖不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂服務；但能使用星禮程帳號中的免費中杯回饋與金星禮星星兌換。
而今年開春展開的「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，於情人節2/14前每天可抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，至今還有倒數2天快把握抽抽籤；兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16(四)。
另外，手搖飲TEA TOP今年再次開發全新健康飲品「蕎麥茶」與「轟蜜蕎麥」，並推出情人節限定甜蜜1＋1優惠，2/13(一)～2/28(二)購買「轟蜜茶」系列指定飲品，可享「第2杯半價」優惠。偷偷告訴大家，蕎麥花的花語是「戀人」，也有「戀人花」之稱，害羞的人就拿蕎麥手搖飲來悄悄告白吧。