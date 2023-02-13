好市多在地化？他怨特價就缺貨 內行曝1實用服務也不見
美式賣場好市多以實惠價格及大份量商品著稱，時不時還會推出打折活動，可有名消費者發現，近期有許多商品只要掛上「特價」便有大機率缺貨，與以往貨源充足的狀況相差甚遠，貼文發出後引起討論，更有資深消費者透露，過去有一項「實用服務」也漸漸消失了。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說 》發出一張截圖，是好市多線上賣場中販售某知名巧克力的頁面，原價609的巧克力現在只要489元就能帶回家，待他心動想買時，卻發現圖片上寫著「缺貨」，令他忍不住抱怨「COSTCO在地化了，什麼東西特價就缺什麼，記得以前特價品都是滿坑滿谷，讓大家搬到手軟，現在搶貨還搶不到」。
有網友質疑若網上缺貨，可轉至現場購買，原PO回覆「我連2天到汐止店都缺貨。另外既然線上開賣，那為什麼要開沒貨的賣場，現場有貨線上缺貨也很奇怪」，其他網友也附和「缺貨啊都買不到」、「現場也缺貨」、「飢餓行銷，這招用十年用不膩」，不過不同賣場的情況不同，有民眾表示其他門市的貨源非常充足。
有網友透露美國好市多曾針對缺貨的特價商品做貼心服務，「二等公民就是如此，美國是有rain check（遇到在廣告單上特價卻沒貨的商品就可以到服務台要求特價商品延期優惠單，等下次進貨就可以用優惠期間的價格購買）的，來台灣就不好意思了...」，一名好市多資深會員表示「早期台灣的好市多也是有這項服務」，「若特價商品沒貨，櫃台會給一張證明，等到有貨時再憑證以特價買進。只可惜，現在再也看不到了！」。（編輯：李惠婷）