點「冰卡布奇諾」店員秒打槍！原因曝光 咖啡族長知識了
台灣人超愛喝咖啡，近4成台灣民眾每天會喝一杯以上的咖啡，「黑金商機」可以說是相當驚人，但你懂咖啡嗎？近日就有網友分享自己去超商買咖啡時，點了一杯「冰卡布奇諾」，結果遭到店員打槍製作，其原因曝光後，讓不少網友直呼「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品好物分享」貼文指出「最近看到超商咖啡卡布奇諾有情人節優惠，想說換個口味喝喝看，於是跟櫃台點了一杯『冰卡布奇諾』，結果店員卻告訴我『卡布奇諾只有熱的喔』，當下越想越奇怪，其他咖啡都能加入冰塊，為何就卡布奇諾不行？」
後來，該網友還特地跑去詢問超商店員朋友，這才知道「因為卡布奇諾的正統做法就是熱咖啡+熱牛奶+熱奶泡，所以卡布奇諾本身就是要喝熱的，要喝它很多奶泡的口感，如果是用冰牛奶來打，奶泡也沒辦法那麼濃密持久，最好還是喝熱飲比較好！」讓該網友不禁直呼「哇！讓專業的講解就是不一樣.....」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！我還真的不知道這件事」、「難怪上次說要冰卡布奇諾，店員也是說要喝熱的」、「我上次說要喝冰卡布奇諾，結果店員直接跟我說，幫你做冰拿鐵好不好」、「真的長知識了，下次就不會再吵要喝冰卡布奇諾哈哈哈」、「難怪只有拿鐵跟美式才有冰的」。（編輯：張嘉哲）