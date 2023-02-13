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口罩禁令解除別太嗨！醫認「3物資恐漲」：免費時代結束

▲台灣放寬防疫措施，近日更在逐步解除口罩禁令。（示意圖／pixabay）
▲台灣放寬防疫措施，近日更在逐步解除口罩禁令。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

新型冠狀病毒Covid-19席捲全球約3年時間，目前各國都已朝共存之路邁進，台灣也放寬防疫措施，近日更在逐步解除口罩禁令。對此，姜冠宇醫師認為這是「免費時代」結束的跡象，未來疫苗大廠將進入商業市場，且不只疫苗，抗原快篩及抗病毒藥物都可能會提高販售價格，他提醒「進入下半年危機解除時，別高興太早」。

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北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇於臉書說明，年中後輝瑞和莫德納將進入商業市場，價格會約莫落在110至130美元（約新台幣3,300至3,900元），最貴一針要將近4,000元台幣。

姜冠宇醫師以美國舉例，除非低收入戶及老人能繼續接種，否則多數美國人將面臨自己的保險是否可承擔的疑慮中，總額在124至148億美元（約3744億新台幣至4468億元），不是民眾自行承擔，便是雇主協助吸收。抗原快篩也是如此，之後每戶最多只有4份政府供應的篩劑，其餘需自己承擔。另外，有助減少脆弱族群的重症後遺症的抗病毒藥物的費用也會調整，但這些藥品本就價格昂貴，「如果抗病毒藥物價格翻倍，在健康經濟考量下，反而就失去他的地位，而且連篩檢都不補助了，何來即時拿藥？」。

▲新北地檢署接獲檢舉指稱，新黨新北市蔡姓議員候選人涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲姜冠宇醫師認為抗原快篩、疫苗、抗病毒藥物的費用皆會調整。（示意圖／Pixabay）
當免費時代結束，普通人所受之影響不大，但卻會強烈衝擊免疫低下的脆弱族群。雖目前變異株流行的「拐點」沒那麼嚴重，但仍不能將其與流感一概當成季節性疾病視之，接下來至少一、兩年要做的，就是保護身體虛弱的長輩或其他慢性病族群，這就是為何大眾運輸和醫療照護機構還要戴口罩的原因。

雖台灣與美國不同擁有健保，可仍要看是某有韌性繼續供應民眾低負擔的接種，姜冠宇擔憂未來可能會面臨三種狀況，若未來抗原快篩變貴，會造成染疫者沒檢驗便抱病上班，或政府降低通報標準，僅重症需要通報，最後抗病毒藥物採購成本提高來不及採購，導致得病者便多，卻不一定有藥的狀況，「要看台灣的制度資源如何分配了」。

故姜冠宇提醒，下半年危機解除時，別高興太早，我們會面臨成本還原的問題。進入新常態時，並不是放掉回到從前，而是將會體驗到習慣已經與從前完全不同。（編輯：李惠婷）

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