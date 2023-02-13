口罩禁令解除別太嗨！醫認「3物資恐漲」：免費時代結束

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姜冠宇醫師以美國舉例，除非低收入戶及老人能繼續接種，否則多數美國人將面臨自己的保險是否可承擔的疑慮中，總額在124至148億美元（約3744億新台幣至4468億元），不是民眾自行承擔，便是雇主協助吸收。抗原快篩也是如此，之後每戶最多只有4份政府供應的篩劑，其餘需自己承擔。另外，有助減少脆弱族群的重症後遺症的抗病毒藥物的費用也會調整，但這些藥品本就價格昂貴，「如果抗病毒藥物價格翻倍，在健康經濟考量下，反而就失去他的地位，而且連篩檢都不補助了，何來即時拿藥？」。
當免費時代結束，普通人所受之影響不大，但卻會強烈衝擊免疫低下的脆弱族群。雖目前變異株流行的「拐點」沒那麼嚴重，但仍不能將其與流感一概當成季節性疾病視之，接下來至少一、兩年要做的，就是保護身體虛弱的長輩或其他慢性病族群，這就是為何大眾運輸和醫療照護機構還要戴口罩的原因。
雖台灣與美國不同擁有健保，可仍要看是某有韌性繼續供應民眾低負擔的接種，姜冠宇擔憂未來可能會面臨三種狀況，若未來抗原快篩變貴，會造成染疫者沒檢驗便抱病上班，或政府降低通報標準，僅重症需要通報，最後抗病毒藥物採購成本提高來不及採購，導致得病者便多，卻不一定有藥的狀況，「要看台灣的制度資源如何分配了」。
故姜冠宇提醒，下半年危機解除時，別高興太早，我們會面臨成本還原的問題。進入新常態時，並不是放掉回到從前，而是將會體驗到習慣已經與從前完全不同。（編輯：李惠婷）