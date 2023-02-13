達美樂偷放福利！限3天外帶7款小披薩129元 大披薩229元
達美樂上週才特價，今（13）日又無預警祭出優惠！平日週一至週三，外帶指定口味小披薩129元、大披薩229元，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、皇家白醬彩蔬等7款口味可任選。而必勝客則有大比薩「買1送3」，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，還能「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂上週才給出特價爽吃大披薩，這週再度祭出平日週一至週三，外帶指定口味9吋小披薩129元、大披薩229元！包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬共7款口味可享優惠，大披薩還多了一款黃金夏威夷也有優惠價。提醒大家，換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；優惠活動限定外帶。
另外，必勝客即日起至2/28，大比薩「買1送3」！單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。