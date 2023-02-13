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啥食物漲價後再也不碰？網含淚點名「3項」：改吃替代品

▲多位網友點名雞排，自漲價以後越來越少買。（示意圖／Pixabay）
▲多位網友點名雞排，自漲價以後越來越少買。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

物價年年攀升，許多兒時喜愛的小零食，如今要回味時卻發現價格已與當年天差地別，就有民眾好奇網友們有什麼食物是漲價後再也沒吃過，引起網友熱烈討論，而「這3項」食物被多次提出，眾人一致認為「真的吃不下去了！」。

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原PO於PTT以「漲價之後不吃的東西」為題發文，他認為有些東西價格本就便宜，無論怎麼漲都還能接受，像是紅豆餅與蔥油餅，但有些東西卻是漲價後再也吃不下去，他好奇眾人的名單有哪些，「這三年來有什麼漲了就再也不吃的食物？八方的水餃？」。

▲紅豆餅。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友認為紅豆餅本身便宜，漲價也願意買，但有些食物漲後卻再也不願吃了。（示意圖／記者張嘉哲攝）
該貼文得到網友熱情回覆，大家一一舉出「洋芋片已經很久沒吃了」、「雞排、八方雲集」、「雞排、紅豆餅、奶類手搖飲」、「紅豆餅漲太多不吃了」、「路邊攤，滷味、炸物之類的」、「蛋、黑嘉麗」、「雞排、手搖飲、鬍鬚張，下一個是八方雲集」、「蛋、雞排、超商熱食、茶葉蛋」、「大部分垃圾食物漲到吃不下去…」。

而雞排、蛋和手搖飲料這三項食物被重覆提及，網友表示「雞排真的好久沒吃了」、「蛋、雞排」、「雞排、手搖，這些垃圾食品」、「雞排都改成吃雞排飯了」、「飲料都改自己泡紅茶了」、「手搖飲真D貴」。（編輯：李惠婷）

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