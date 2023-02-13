白沙屯媽祖「路口停超久」！原因曝光 信眾陪走讚太神奇
一年一度白沙屯媽祖進香活動（12）日登場，白沙屯媽祖於當天凌晨1時25分起駕，今天邁入第二天，然而在第一天下午時，白沙屯媽祖在一個大路口停留非常久，結果在等了一分多鐘之後，突然一輛救護車出現，讓不少信徒都感到非常神奇，紛紛誇讚白沙屯媽祖「慈悲！」
編輯中心/綜合報導
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」起駕之後，在第一天下午走到一個大路口時，突然停下了腳步，信眾們都相當不解耐心等候，接著過了一分多鐘之後，一輛救護車從身後行駛而來，直到救護車通過之後，才重新再度出發。
影片曝光之後也引起不少網友熱議「真的很感動，謝謝媽祖婆」、「禮讓救護車通過，真是大慈大悲媽祖婆」、「真的還蠻神奇的.....」而也有當時陪走的信徒則表示「我清水人跟媽祖走這段，有親身經歷到，在大路口等很久真的很神奇！」
今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香共計9天8夜，2月12日凌晨1時25分出發，預計17日中午抵達北港，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天，而今年報名參與的信眾再度突破新高，達到11萬3000多人，顯見白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。（編輯：張嘉哲）