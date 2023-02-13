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家裡毛巾用10年！她長大戶頭突「匯入鉅款」：父母都沒說

▲美國一位女子Faith，上大學後，她的戶頭內突然多了一大筆錢，才知曉父母的「真實財力」。（圖／@gouldstandard）
▲美國一位女子Faith，上大學後，她的戶頭內突然多了一大筆錢，才知曉父母的「真實財力」。（圖／@gouldstandard）

編輯中心/綜合報導

如同偶像劇般的劇情竟然真的存在？日前美國一位女子Faith，分享自己成長的離奇經歷，小時候她看著父母勤儉的生活，一條毛巾可以用10年、許多電器已經老舊到不行也都不願意更換，沒想到上大學後，她的戶頭內突然多了一大筆錢，才知曉父母的「真實財力」。

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正妹網友菲絲（Faith）日前在TikTok上發布影片分享，自己家中勤儉的日常，桌上一條抹布使用十年已經泛黃都沒有丟棄，而家裡的烤吐司機更是已經一半烤爐失靈，但母親仍只用筆畫上XX標記壞掉的槽口，繼續放在廚房內服役。而爸爸的毛衣更是破了一個大洞，仍然繼續穿著出門。這些舉動，也讓菲絲從小就認定家中經濟狀況普通，所以父母才會如此勤儉。

▲菲絲爸爸的毛衣更是破了一個大洞，仍然繼續穿著出門。（圖／@gouldstandard）
▲菲絲爸爸的毛衣更是破了一個大洞，仍然繼續穿著出門。（圖／@gouldstandard）
直到近期，菲絲上了大學讀書時，父母親突然傳訊表示要轉來一筆資金供她自由使用，想投資或是各種分配都隨意，但金額卻「高得嚇人」，讓她後續忍不住追問父母錢從哪來的？後來才知道父母年輕時投資眼光相當準確，累積了破百萬美金的存款，只不過兩人都是從困苦環境中長大，對於物質沒有特殊慾望，且更願意把錢花在有意義的事情上，例如「每月出錢資助的貧困地區兒童」，而這些孩子其實都是菲絲成長過程中的筆友。

得知了家中財力的真相後，菲絲的生活態度卻沒有改變，依舊傳承了父母勤儉的精神，也對於投資理財相當有一套。相關影片也迅速累積破百萬次的點閱，不少網友也紛紛提出看法「你父母有著充滿智慧的教育方式，他們深知道由奢入儉難」、「因為這些資產得來不易，才會選得特別珍惜」、「雖然節儉是好事，但電器這種東西，真的不能這樣子省，如果不幸意外發生了反而不值得」。（編輯：潘毅）


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