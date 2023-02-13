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台灣女友下廚！法國男告白：見過最美　一轉身嚇壞7萬人

▲近日路易就PO出女友正在煮飯的賢慧背影，並配上深情的浪漫告白，不過當女友一轉身卻嚇壞眾人。（圖／翻攝自IG＠bonjour.louis）
▲近日路易就PO出女友正在煮飯的賢慧背影，並配上深情的浪漫告白，不過當女友一轉身卻嚇壞眾人。（圖／翻攝自IG＠bonjour.louis）

編輯中心/綜合報導

法國籍YouTuber「我是路易」來台超過6年，時常在YouTube頻道拍攝關於台灣主題的影片，目前已累積48.2萬訂閱，而他和台灣女友Ada也交往5年多，兩人常常公開放閃十分甜蜜，近日路易就PO出女友正在煮飯的賢慧背影，並配上深情的浪漫告白，不過當女友一轉身卻嚇壞眾人，也讓網友們笑喊：「Ada到底要多可愛！」 

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▲（圖／翻攝自IG＠bonjour.louis）
▲路易和台灣女友Ada也交往5年多，兩人近日一同去2023橘子嘉年華「好神SHOW市集」。（圖／翻攝自IG＠bonjour.louis）
只見影片中，Ada正背對著鏡頭煮飯，而路易配上浪漫的旁白：「你有沒有看著你的另一半，然後想，哇，如此幸運能和你在一起，你是我看過最美的人⋯我會好好珍惜你的⋯」 


 
不過，當Ada一轉身卻畫風突變，原來她正在切洋蔥，卻為了不被洋蔥嗆到，特別把帽T的帽子戴上，並且在裡頭放上超大鍋蓋，形成一個巨大的「透明面具」，路易也發文笑喊：「她還在煮飯，我先偷偷發，請問⋯有人真的這樣切洋蔥嗎？」 

影片曝光後，立即吸引7.9萬人按讚，粉絲全被Ada笑翻留言，「鍋蓋不會掉很強耶」、「生活智慧王」、「還想說是什麼，看懂了就狂笑」、「Ada到底要多可愛」、「太厲害了好聰明」、「好機智的方法」、「我以為只有我知道這個方法」、「我才想問這防洋蔥的利器哪裡買」、「生活小妙招欸」、「竟然能想到這種方式！太聰明」、「學到了學到了」。（編輯：賴禹妡） 

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