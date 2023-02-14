Joeman逆風相挺吳淡如！認「當面被嗆過」　千字文揭原因

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而網紅Joeman則透過個人臉書發文表示「我決定逆風幫淡如姊講點話，我自己曾經參觀過她的兩個家，她不但很支持台灣的藝術家，自己也真的很常繪畫，而且她也很喜歡鑽研新事物，所以我是相信她知道這次使用AI算圖出來的成果並不等於傳統的電腦繪圖，只是可能一開始用字不夠精準，落人口實。」
而後續吳淡如直接嗆5億流量、不斷封鎖人等等，Joeman也坦言這不是最好的公關操作「我理解是她可能還在氣頭上，又或者她根本沒打算想跟那些不熟悉她的人溝通，畢竟她早就財富自由，有些看起來很嗆的話某方面來說也真的是實話。」
Joeman還透露，自己偶爾會跟淡如姊聊天，「她講話就真的是跟臉書發文那樣直來直往，有時候過度直白，我也難以消化，例如她上次當面直接嗆我說我賺太少了，我心想這是反諷還怎樣，但後來她又毫不保留地把她電商的數據給我看，讓我知道哪裡可以改進，電商後台這種機密書據一般人哪可能攤給同行看？但淡如姊就真的是直接給我看，你說她圖甚麼嗎？她可能一小部份想炫耀，但絕大部分是真的跟我分享她測出來的網路趨勢。」
Joeman又回想起之前到日本拍房地產影片時，「淡如姊甚至直接拿了東京家的鑰匙」，讓九妹做拍攝「這種完全相信後輩的舉動讓我直到現在都覺得不可思議，所以我是百分之百相信淡如姊是很喜歡跟人分享事物的，無論是對朋友，或者是對粉絲，所以我想說她當初發文裡提到的『如果喜歡的話，送你』只是想分享她剛學會用AI繪圖的喜悅。」
最後Joeman也表示「我同意淡如姊個性火爆，有時候講話之間會透露出一種高姿態，但她也有很可愛且樂於分享的一面，我自己在網路上的口碑也很兩極，這篇文章不一定能幫她緩頰到甚麼，但希望本來就很喜歡她的人不要因此太失望，阿如果是本來就不喜歡她的人，那當作沒看到吧，因為我感覺淡如姊心理素質比我還好...剛剛敲她，她說她還在玩AI繪圖。」（編輯：潘毅）