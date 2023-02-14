蔡阿嘎反韓「還去韓國員工旅遊」？他高EQ回1句 網讚爆
百萬YouTuber蔡阿嘎以幽默的個性及多元的創作能力，在社群媒體上擁有超高人氣，同時他也設立自己的工作室，最出名就是他當老闆時的大方程度，近日他就攜帶工作室36名員工前往韓國濟州島進行超豪華的員工旅遊，影片曝光立即掀起熱議，不少人質疑「阿嘎10幾年前不是反韓？現在怎麼跑去韓國員工旅行？」而蔡阿嘎的回應也被許多網友大讚明理又成熟。
編輯中心/綜合報導
蔡阿嘎近期舉辦員工旅遊，帶著工作室的36名員工前往韓國濟州島，規劃了史上最頂級豪華的行程，不但入住奢華酒店，還訂了許多大餐，在5天裡塞滿景點及美食，vlog影片上集才剛發出16小時，就吸引超過30萬觀看數。
而蔡阿嘎因為過去曾有「反韓」立場，也發表過許多相關言論，因此有留言問「阿嘎10幾年前不是反韓？現在怎麼跑去韓國員工旅行？」對此，蔡阿嘎也大方回應：「啊就大家喜歡韓國，想去啊！不要把自己的價值觀套在別人身上，大家想去就GO啊～」
面對蔡阿嘎高EQ又明理的回覆，網友們也十分讚賞，「其實我也很意外阿嘎去韓國，（雖然也不是第一次去）不過這也證明，阿嘎很愛二伯、很愛員工，只要他們想去，阿嘎也不會拼死抵制」、「不要把自己價值觀套在別人身上，阿嘎說得好，去看也是了解自己為什麼那麼討厭韓國」、「自己不喜歡但員工想去就成全，不會因為自己的價值觀影響大家的決定，這老闆讚」。（編輯：賴禹妡）