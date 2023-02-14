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板橋後站破百人排隊！竟全在等「糖葫蘆」　在地人揭真相

▲有一位男子，行經板橋後站時，發現有上百人在騎樓上排隊等待，但一靠近看後，竟發現全是在排「糖葫蘆」。（圖／《爆廢公社二館》）
▲有一位男子，行經板橋後站時，發現有上百人在騎樓上排隊等待，但一靠近看後，竟發現全是在排「糖葫蘆」。（圖／《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

隨著網路的蓬勃發展，台灣各地有許多銅板美食，都陸續被發掘，甚至更可能因此成為排隊名店。就有一位男子，行經板橋後站時，發現有上百人在騎樓上排隊等待，但一靠近看後，竟發現全是在等待購買「糖葫蘆」，讓他相當訝異，隨後引出板橋在地人揭露真相「因為太便宜」。

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一位男子在臉書《爆廢公社二館》上發文分享「今天久違的去板橋後站晃晃，突然看到數百人排隊的陣容，便好奇上前看了一眼」，才發現排隊的起頭，竟然是一個專門販賣糖葫蘆的小攤車。

▲有板橋在地人透露，這個糖葫蘆攤其實已經開20年，但近期因為便宜實惠的價格，在臉書社群、美食節目的助威下，成為排隊名店。（圖／《爆廢公社二館》）
▲有板橋在地人透露，這個糖葫蘆攤其實已經開20年，但近期因為便宜實惠的價格，在臉書社群、美食節目的助威下，成為排隊名店。（圖／《爆廢公社二館》）
這樣的情況讓事主相當無法理解「不過就買個糖葫蘆，竟能排隊上百人，就想問『這個葫蘆裡到底賣了什麼藥』？」貼文也立刻讓不少網友驚呼「真的覺得那些人排的讓我很崇拜……願意花時間」、「以前路過沒人排隊過，忽然就有排隊人潮，我也看不懂」、「台灣人就是愛排隊！」、「難道又是米其林加持？」。

隨後也有在地的板橋朋友拍下現場價目表「番茄、葡萄為25元，草莓、夾蜜餞則是35元」並透露「這間糖葫蘆是真的便宜，至少賣了20年以上」、「便宜又很好吃」、「便宜好吃，應該開20年有，以前是路邊攤販。因為很多人在南雅夜市被坑過一隻120的之後，其他板橋人就大推薦這家才會變這樣的排隊人潮」、「這家蠻便宜的，味道個人認為就一般，但比南雅夜市裡的某一家便宜太多」。（編輯：潘毅）

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