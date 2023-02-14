情人節送禮也要挑！營養師點名「這款」：不是真的巧克力

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高敏敏表示，市售常見的巧克力有黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力，黑巧克力為可可脂+可可粉/可可膏，成份來自可可豆本身居多，牛奶巧克力為可可脂+可可粉/可可膏+乳粉，也就是加了奶粉的巧克力，白巧克力則是可可脂+乳粉，等於只有巧克力的油+奶粉，沒有巧克力可可成分，「所以簡單來說：75%的巧克力代表它有75%的可可塊，剩下的25％就糖或香料、乳化劑或其他添加物組成，所以％數越高的巧克力，苦味通常最重，但也相對有更多營養成分」。
那麼為何黑巧克力對身體比較好呢？高敏敏透露，純的巧克力本人含多酚類、黃烷醇、礦物質鈣鉀鎂、及抗氧化物質，適度攝取對人體健康有益，可以幫助️穩定情緒、增加幸福感️、減少腦霧、保護心血管以及養顏美容。
高敏敏也指出，根據美國食品藥物管理局（FDA）定義「巧克力必須含有可可脂、可可粉和可可膏（可可固形物）成分」，但白巧克力是用「可可脂」搭配香料、糖分、乳製品等製成，因此並沒有可可固形物，便不能算真正的巧克力。
高敏敏也提醒，該如何挑選真的巧克力呢？第一個可以先看品名，2022年1月1日起品名裡要有「巧克力」字樣，第二個則是看營養成分，成分排行越前面的，代表添加越多，假設植物油排在最前，代表添加代可可脂，第三個是看營養標示，精緻「糖」越少越好，也️建議選擇純度較高的黑巧克力（70%以上佳），「就算是白巧克力或牛奶巧克力含糖量通常也超高！吃多了不僅會往橫的長、血糖起伏高、也容易影響心情」。（編輯：賴禹妡）
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