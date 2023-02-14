隱形眼鏡喊漲恐掀搶購潮？醫急喊「先不要」：囤貨虧更大
年後蛋價高漲還不夠，就連許多人每日必備的隱形眼鏡也要漲了！《NOWnews今日新聞》實際走訪眼鏡行發現，藥妝通路發現，不少店家下個月開始會隨供應商調整價目表，包括歐舒適、超涵水、睛漾水凝、恆潤氧系列商品調漲50至260元不等。對此眼科醫師、三軍總醫院眼科部一般眼科暨青光眼科主任呂大文提醒，隱形眼鏡和保養藥水本身具有有效期限，呼籲民眾無需應漲價消息急著囤貨，或抱著僥倖的心態不做更換，尤其是非常需要清洗的「拋棄式隱形眼鏡」，若無法接受習慣品牌的價格，可嘗試更換種類，或適量購買，才不會連健康都一起賠了出去。
記者張志浩/綜合報導
呂大文指出，目前市面上較受歡迎的莫過於所謂的「拋棄式隱形眼鏡」，相較於需要長期保養、額外購買保養液或生理食鹽水的「長戴型隱形眼鏡」，拋棄式隱形眼鏡使用較方便，後續處理或更換上也省去許多步驟，成為民眾偏愛的選項。
不過近期隱形眼鏡喊漲，預期許多人可能會搶在漲價前抱著「囤貨」的心態大量購買，甚至為了「物盡其用」自行延長拋棄式隱形眼鏡的使用天數，呂大文提醒，無論是隱形眼鏡或保養液，通常都有一定的保存期限，長時間未拆封難免會變質，保養液開蓋後通常1個月就需更換，因此不鼓勵民眾為了漲價去做囤貨的動作，以免對健康造成威脅，反而更吃虧。
呂大文補充，目前一般醫療院所的眼科，因「配戴隱形眼鏡問題」而就診人數大約佔30％，常見問題包括眼睛發紅、結膜發言、不斷出現異物感等等，患者不外乎都是隱形眼鏡戴太久、過長時間未更換、沒確實清潔所導致，呂大文也建議，隱形眼鏡一天不要戴超過8小時，特殊情況可至12小時，但時間不宜過長。
此外，呂大文說，拋棄式隱形眼鏡主打「one for all」的形式，用符合約80%民眾的固定大小和型態銷售，不過若本身角膜幅度較不同，會者散光較嚴重的民眾來說，有時「長戴型隱形眼鏡」較為適合，建議民眾除了不要囤貨外，也可以趁機了解眼睛構造，重新尋求最適合自己的隱形眼鏡。