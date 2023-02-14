星雲大師舍利子照片真假遭質疑　佛光山發聲明

佛光山開山宗長星雲大師在2月5日圓寂，在昨（13）日舉辦讚頌典禮發引至台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），佛光山證實燒出無數舍利子，並提供相關照片，沒想到舍利子照片隨即就被盜圖到網路販售平台，甚至有網友發文指稱佛光山舍利子照片造假，對此佛光山也在下午發出聲明，並保證舍利子照片的真實性。
記者鄭婷襄／高雄報導
據了解，因星雲大師生前說過「我沒有舍利子」，但星雲大師「荼毘」後燒出大量舍利子，原本打算低調不公開，但外界已有議論聲，佛光山因此在今日上午證實星雲大師燒出無數舍利子，且數量難以計算；但佛光山消息一出就有網友發文「我會被佛光山笑死。連照片都不換一下」，並貼上某網路販售平台「各式高仿人造礦石（可當舍利子）」的截圖，出貨地還寫上中國，意指佛光山官方公布的舍利子照片造假，引發輿論譁然。
對此，佛光山聲明指出，有關網傳星雲大師舍利子，為大陸淘寶的礦石，有以下建議給媒體朋友：
1、本社保證此張照片的真實性，無誤。目前，原檔都保留著。
2.、記者朋友應反過來求證，網路所傳之淘寶貨，是哪一家大陸公司所出品版，及真實的網路連結，去詢問求證。
3、若查不到大陸淘寶源頭，應去找該「只是堵藍」臉書的臉主求證，他所公布之照片來源為何？且「只是堵藍」的一向言論立場為何？背景為何？多方求證後，自然理出脈絡，非常感謝。