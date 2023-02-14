餐廳Google被給1星！客補8字嗆爆　他曝內幕超冤：該廢除

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然而近期卻出現一件讓原PO家人難以釋懷的事情，過年後第一個假日，一位客人進餐館用餐，本來點餐、送餐到用完餐這段時間都相安無事，吃飽後客人又拿起菜單看「因為他點餐當時有詢問過加點的問題」，所以老闆娘就以為可能有加點需求，便上前打算介紹。
不料此時這名顧客卻突然情緒激動大喊「閉嘴！我不能看菜單嗎？」更質疑店家是怕自己跑掉不付錢，讓老闆娘相當無奈「但也沒多說什麼，也只能私底下多抱怨兩句」。
而隔天店家的Google評論上，沒有意外的跑出了一個1星評論，留下8個字「內有垃圾，懂的都懂」。家人無奈的遭遇，也讓原PO相當氣憤「這樣沒意義又帶有傷害性的字眼，是受過怎麼樣傷害的人才有辦法在這樣的情況下留言，有人懂嗎？」更認為因為這些不理智又帶有情緒的人，所以Google評論應該廢除，「以第三者的角度來看，永遠都是經營者的問題，但消費者好像似乎並沒有錯」。
事件完整的經過曝光後，隨即讓有不少網友贊同喊「放心，對方這句毫無建設性的評論，大多數人都會直接跳過」、「這種無意義的評論我才不會列入參考」、「難怪現在一堆人希望網路實名制，一方面可以明察評論真偽，又可以抓出是哪些人在放冷箭」、「應該要有審核機制 那種每個評論都在謾罵的就有特殊標註」、「在Google評論遇到奧客時，店家真的很弱勢，遇過奧客懂得都懂」。
但也有另一派人認為Google評論存在有其必要性，並提出不同看法，「以顧客看評論的角度來看，經營方該反駁就要反駁，讓大眾判斷誰是來亂的，如果明顯是他來亂的，那我根本就不會拿它的評論當參考依據」、「有些店家也是會用評論來駁斥顧客的回應，回應得體的話其實反而也加分」、「Google評論廢除我要怎麼過濾雷店」、「只要匿名的地方都會有這種人，就算廢除評論他還是可能在臉書罵你」、「建議你們可以用理性口吻並認真的回覆對方，其他顧客滑到覺得你們有理，反而還更加分」。（編輯：潘毅）