情人節他準備「驚喜晚餐」！女友突喊加班 眾見菜單搖頭
昨（14）日是一年一度的情人節，許多情侶都吃了大餐，度過了美好一天。不過就有位男子怨聲連連，本來14號下班後，準備了「驚喜晚餐」要與女友慶祝，卻沒想到女方突然改口要加班，而菜單曝光後，卻有不少人吐槽「我也選擇加班」。
編輯中心/綜合報導
一位男子在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己在2月14號情人節當天，與女友相約好下班後要見面吃晚餐，而他更規劃好「下班帶女友去吃小火鍋，給她一個驚喜慶祝情人節」；沒想到昨天6點下班時間快到時，女友傳來訊息表示「今天突然要加班」，這讓原PO相當無奈且困惑「平時也沒在加班就這麼剛好今天加班，好好的情人節就這樣沒了。」
而貼文曝光後，隨即有許多人認為情人節當天吃臭臭鍋不是太優的選擇，紛紛吐槽回應「聽到吃臭臭鍋不加班要幹嘛？」、「會不會是知道要吃小火鍋才加班的？」、「我是男的，但我也覺得跟臭臭鍋比起來，我選擇加班…」、「情人節吃小火鍋是驚喜？真的不用今天吃耶」、「平常就在吃臭臭鍋了，情人節還吃？不加班要幹嘛」、「當然不是臭臭鍋不好，但都說過節了，就不該用過日子的名義邀約，哪怕想吃便宜的，也有很多氣氛不錯的餐廳阿」。
但也有一派人有不同想法「你們這些人怎麼這樣...想當年情人節，我也是吃小火鍋拿到拿到xs max禮物」、「能外面吃就不錯了，我情人節還要煮飯」、「情人節很多人都要準時下班，若真有事一定會有人必須犧牲的」、「其他同事請假，所以加班也是正常的」。（編輯：潘毅）