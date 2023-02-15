飛機高空「60秒急墜435公尺」險落海！乘客還原驚險瞬間
驚險的一瞬間！近期《Air Current》揭露一起航空驚險事件，美國聯合航空公司（United Airlines）1722號航班在夏威夷起飛後，於高空中在60秒內急墜1425英呎（約435公尺），曾一度距離太平洋只有775英尺（約236公尺），所幸最終沒有釀成意外。
編輯中心/綜合報導
這架聯合航空1722號班機，於2022年12月18日下午2時49分從茂宜島胡路伊(Kajului)機場起飛，即將飛往美國舊金山，當時當地天氣正下著暴雨，而在飛到太平洋海面上時，這架波音777-200客機突從2200英尺高空朝向海面俯衝，短短60秒內下墜1425英尺，「直到與太平洋海面距離僅775英尺（約236公尺）時，才重新取得控制」，差點就意外墜海。
當時人在機上的民眾威廉斯二世(Rod Williams II)也接受《CNN》專訪，回憶起事發當時狀況，他提到班機起初飛行都正常，但隨後以「令人擔憂的速度」俯衝了8至10秒，後來又急遽爬升，威廉斯也描述「這感覺就像你正在攀升到雲霄飛車的頂端」，而當時機艙內有許多尖叫聲，因為每個人都知道這個狀況並非正常。
針對本次事件，美國聯邦航空局（FAA）與聯合航空及國際航空公司飛行員協會（Air Line Pilots Association）已經共同進行安全調查，但尚未公布詳細調查結果。當時操作2名機師總飛行時數約2.5萬小時，事件後來也接受額外培訓。（編輯：潘毅）