白沙屯媽祖「衝進夜市」碰貨車30秒！車主家人感動曝真相
一年一度白沙屯媽祖進香活動（12）日登場，至今（15）日已經邁入第四天。而昨(14)日下午時，「粉紅超跑」白沙屯媽祖在路旁停駕讓信眾躦轎底到一半時，突然衝進一處夜市「衝撞貨車」，後續車主一家人也在留言處回應了。
編輯中心/綜合報導
白沙屯媽祖14日下午時抵達彰化縣社頭鄉，當時原本停駕讓信眾鑽轎底到一半，突然又起駕轉向衝進一處夜市，小小逛完一段後，又衝向經濟部中部紡織產業數位中心旁的停車場，並不斷碰觸一輛白色貨車，持續近30秒才轉頭離開，後續媽祖又一路狂奔，還在中途飛越機車，讓一旁信眾看了驚呼連連；之後白沙屯媽祖在14日晚間18時34分駐駕彰化社頭協天宮，也是首度駐駕此廟。
影片曝光後，自稱貨車車主家人也在下方留言回應「幾世修來的福氣，幾千台車、幾十萬人，偏偏挑我們，前幾天我姐出殯，所以今年一家人沒參加進香，我們家一台貨車每年固定當頭香車，一台今年第三年當阿婆憨工醫護團的公務車，阿婆似乎在安慰著我們，告訴我們孩子『媽祖婆永遠在你們身邊，別難過』，也似乎在點名告訴我們，媽祖婆不在意你們快來跟著我走，光這個舉動就讓我們全家人紅了眼眶」。
車主家人繼續透露「剛好在看直播的全家人，每個都傻眼，瞬間哭紅了眼眶 ，這就是媽祖婆滿滿的愛全家人都受著媽祖婆的庇佑。怎麼可能會要維修那塊玻璃，準備把那個痕跡包膜起來了，一輩子遇不到一次的機會，讓我們遇到了，感謝媽祖婆疼愛」。
今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香共計9天8夜，2月12日凌晨1時25分出發，預計17日中午抵達北港，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天，而今年報名參與的信眾再度突破新高，達到11萬3000多人，顯見白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。（編輯：潘毅）