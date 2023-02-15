陳彥博極地超馬完賽！加拿大育空橫跨700km 抵達畫面曝
台灣極地超馬選手陳彥博日前飛往加拿大參加「育空700km不休息極地賽事」，今（15）日傳來好消息，育空極地超馬官方IG發出陳彥博抵達終點時的畫面，消息曝光也引發台人振奮。
編輯中心/綜合報導
昨（14）日陳彥博的臉書上分享「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」第10天的情況，「今日移動56.1公里，目前總共663.8公里」，當時彥博臉已經呈現水腫，體溫試著進食努力拉回「但仍繼續往終點方向前行」，對於陳彥博而言，「重返育空」不僅是場賽事，更是自己對自己的承諾。
而今（15）日陳彥博攻克最後37km賽道，稍早「育空極地超馬賽事」官方IG發文，恭賀陳彥博以及另一位女選手勞拉(laura trentani)抵達終點成功完賽。陳彥博碰觸到終點後，稍作休息就開心地在雪地上跳起舞蹈，甚至還做出了地板動作，讓一旁其他人看了驚訝開口「我現在根本沒精力做這件事」，相當敬佩陳彥博驚人體能。
消息曝光後，不少台灣網友也紛紛祝賀陳彥博「Congratulations 、Tommy」、「真的好猛喔，恭喜陳彥博」、「猛啊，短短幾天極地700km」、「到終點還能跳舞，太強了」。（編輯：潘毅）