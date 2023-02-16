想接頂讓早餐店！退休媽樂觀「月入上看10萬」 眾急勸阻
許多人一生的夢想就是能不再受雇於人，創造出屬於自己的事業。就有位媽媽60歲提前退休，由於生活過於清閒，便萌生接手頂讓早餐店的想法，然而兒子看完後卻相當憂心「好賺怎會頂讓啦！該怎麼阻止？」貼文也引起鄉民議論。
編輯中心/綜合報導
一位網友在論壇PTT上分享自家近況「我媽今年60歲了，提早退休後沒事做，近期突然打電話來，說想跟姊妹們合資，接手家裡附近的一間要頂讓的連鎖早餐店」，頂讓價格開出65萬，店內幾乎所有設備如冰箱、油煙機等等全都留下，房租則為每個月3萬6千元。
媽媽還不斷估算「一個月營業額有30萬，只請三個員工，缺人手我們還可以輪流下去顧，一個月最少可以賺10幾萬，接手馬上開始賺錢」，更表示不久後就準備簽約。聽完這些美好的規畫後，原PO卻心生疑慮「最好這麼好賺會頂讓啦!要怎麼阻止她？」
貼文一出後，隨即引出不少網友回應「會累死吧，她估月營業額30萬，每天都要1萬還無休，客流量要166以上欸」、「餐飲業做過都知道累，更何況是退休後的身心狀況，真心不建議」、「做早餐店要三點起床欸，媽媽知道嗎」、「全力阻止，根本賠錢生意」；但也有部分人認為「有遇過學校旁早餐店頂讓的，老闆說太累不做要休息，而且還是生意很好的」、「健康有體力願意做是好事」、「小本生意讓他做沒有差，頂多陪幾十萬」。（編輯：潘毅）