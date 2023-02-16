朱府王爺降駕攔截！邀白沙屯媽祖進宮 結局香燈腳全翻車
一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團12日啟程，將進行9天8夜的行程，然而今（16）日進入第5天，而在15日第四天時，經過彰化溪州「成功國姓宮」時，朱府王爺突然降駕，邀請白沙屯媽祖進宮賜福，沒想到最後結局卻讓不少香燈腳全部翻車，集體在聊天室道歉。
編輯中心/綜合報導
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」15日下午來到了彰化溪州「成功國姓宮」附近，而廟方人員全部集結在路口持香祈福，結果祈福到一半，突然一位阿伯起乩，站到人群的前面，並且不斷比劃示意「媽祖婆」轉往巷子裡，往宮廟內前進，一旁的廟方人員也馬上了解，原來是朱府王爺降乩邀請媽祖進宮賜福。
而最後，媽祖也真的停駕國姓宮，吸引了大批人潮前往共同祈福，國姓宮則也在臉書分享與白沙屯媽祖的淵源，透露過去2014年3月26日媽祖回鑾時，第一次蒞臨國姓宮，當時尚未重建；第二次則是2017年3月5日回鑾時，來踏廟地賜福；而第三次就是今年往北港進香第4天再次蒞臨，感謝白沙屯媽祖賜福，也非常感謝朱府王爺即時來降乩邀請白沙屯媽祖。
然而值得一提的是，由於白沙屯媽祖進香團都是全程直播，當時不少在觀看當天直播的香燈腳們，原本以爲該位阿伯是來搗亂，直到媽祖真的進宮祈福之後，才知道原來阿伯真的是乩身，不少人都跟阿伯道歉表示「安娘為！還以為是來亂的」、「哇勒！阿伯真的抱歉了」；也有人笑說「引發聊天室集體翻車、開線上集體道歉大會的重大事件」。（編輯：張嘉哲）