烘焙展熱鬧開展！360間廠商、1600攤位聚集　規模盛大

「台北國際烘焙暨設備展」於南港展覽館1、4樓熱鬧開展，見全球防疫政策逐漸鬆綁，烘焙產業將再次踏出成長步伐，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業公司以「烘焙暖實力．共”創”新食代」為主題，盼在產業重啟的關鍵時刻，注入「創」字所代表的「創新」與「創造」精神，幫助台灣烘焙業疫後蛻變。
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參展廠商包括近期連續斬獲2023台灣精品獎，以及2023 TIBS烘焙產業年度新品獎的烘焙器具大廠百城機械企業，在攤位現場展示黃金18摺全自動生產線、HM-588多功能食品包餡機械機等烘焙產線神隊友。
指標性原物料廠商聯華製粉食品也將聯合國寶級中式麵點大師、世界麵包大賽冠軍、米其林餐盤推薦主廚等堅強陣容，為產業提出健康生活新提案。
另外，經營項目涵蓋烘焙原物料、麵包成品、咖啡等的食品大廠統一企業，全場制霸105格攤位，以產業龍頭之姿，宣告烘焙分眾時代來臨，由八大烘焙名師為兒少、青壯、樂齡三世代，打造上百款麵包提案，滿足分眾分齡不同需求。
此外，2023台北國際烘焙暨設備展在展現台灣烘焙實力的同時，也著手籌備系列活動，像是舉辦TIBS烘焙產業年度新品獎、台灣烘焙大賞，為產業注入活力及創新能量，推動烘焙產業在疫情後的時代蛻變成長，實踐產業創新願景。