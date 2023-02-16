劉文正沒死卻被強制往生1天！經紀人講完善意謊言出國去

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「一代巨星劉文正殞落」一夕間成了全台震驚且悲慟的消息，豈料今中午夏玉順就跟媒體透露「劉文正其實沒死」，解釋會上演假死戲，都是「劉文正本人的意思」，夏玉順甚至說劉文正是為了推掉中國開出的費用20億、50場商演提議，才會「假死」躲工作。
夏玉順詭異言行沒有終點，他今接起電話時，第一句就說：「什麼事？長話短說，我現在正要趕飛機去日本。」讓人難以理解在拋下「善意的謊言」後，似乎不急著善後，而是趕出國的心態為何，甚至表示「他（劉文正）希望大家把他忘掉啦，『過世、不過世』，他都永遠不出來的」，欠缺邏輯又不一致的話，都讓人匪夷所思。
最後，夏玉順還說跟劉文正「聯絡上了」，他目前在拉斯維加斯；但《聯合報》立即指出，劉文正親自表示「人在菲律賓」，且多年沒有跟他的經紀人聯繫，「劉文正本人」也說，多年來一直有人想辦法要請他復出，自己的死訊沒停過，但這次的謠言動靜過大，心情確實受影響，儘管如此劉文正仍拒絕出面說明。
這次的「劉文正烏龍死訊」離譜等級堪比8點檔劇情，全台灣人被耍得團團轉，究竟是劉文正說謊？還是夏玉順另有隱情，才會不得已上演荒謬詐死案？真相只有他們自己知道。網友也對此發表看法，「拿死當文章真的很惡劣沒水準」，同時替昨天不捨劉文正離世而流淚的藝人感到不值。