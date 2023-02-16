快訊／劉文正沒死！夏玉順親口證實　演假死戲碼原因曝光

劉文正沒死卻被強制往生1天！經紀人講完善意謊言出國去

▲劉文正傳出烏龍死訊。（圖／華視提供）
▲劉文正傳出烏龍死訊。（圖／華視提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

一代巨星劉文正還活著！他原本15日傳出已於2022年11月過世，但往生消息不到24小時，劉文正就在今（16日）被更正甦生。事實上，劉文正一下被強制離世，一下又沒死的烏龍消息，全來自於他的前經紀人夏玉順所言，究竟他是「誇丟鬼」還是另有隱情？讓外界看得霧煞煞，亦發現這段期間，夏玉順言行不一，連劉文正假死的時間都會記錯。

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統計全台媒體報導，15日夏玉順跟各大媒體證實劉文正過世，但死亡時間包含「去年11月12日生日『前2週』過世」、「11月12日生日『前1週』過世」，以及「生日變忌日，當天過世」，雖然皆證實離世，但根據《聯合報》報導指出，劉文正活得好好的「沒有死」，劉文正的親友還出面證實，直到今天中午之前，夏玉順依然未改口，否認說謊。

「一代巨星劉文正殞落」一夕間成了全台震驚且悲慟的消息，豈料今中午夏玉順就跟媒體透露「劉文正其實沒死」，解釋會上演假死戲，都是「劉文正本人的意思」，夏玉順甚至說劉文正是為了推掉中國開出的費用20億、50場商演提議，才會「假死」躲工作。

夏玉順詭異言行沒有終點，他今接起電話時，第一句就說：「什麼事？長話短說，我現在正要趕飛機去日本。」讓人難以理解在拋下「善意的謊言」後，似乎不急著善後，而是趕出國的心態為何，甚至表示「他（劉文正）希望大家把他忘掉啦，『過世、不過世』，他都永遠不出來的」，欠缺邏輯又不一致的話，都讓人匪夷所思。

最後，夏玉順還說跟劉文正「聯絡上了」，他目前在拉斯維加斯；但《聯合報》立即指出，劉文正親自表示「人在菲律賓」，且多年沒有跟他的經紀人聯繫，「劉文正本人」也說，多年來一直有人想辦法要請他復出，自己的死訊沒停過，但這次的謠言動靜過大，心情確實受影響，儘管如此劉文正仍拒絕出面說明。

這次的「劉文正烏龍死訊」離譜等級堪比8點檔劇情，全台灣人被耍得團團轉，究竟是劉文正說謊？還是夏玉順另有隱情，才會不得已上演荒謬詐死案？真相只有他們自己知道。網友也對此發表看法，「拿死當文章真的很惡劣沒水準」，同時替昨天不捨劉文正離世而流淚的藝人感到不值。

▲伊能靜尊重劉文正大哥的選擇，所以有關他的問題她不想回答。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.15）
▲伊能靜尊重劉文正，有關他的問題都不回答。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.15）

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