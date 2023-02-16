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搶攻健身族！統一能量麵包「蛋白質20g」　熱量不到300卡

▲統一烘焙分眾新概念，能量麵包含有高蛋白質，並且熱量不超過300卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲統一烘焙分眾新概念，能量麵包含有高蛋白質，並且熱量不超過300卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一企業集團於2023烘焙展公佈麵包產業全新規劃，未來將依族群推出不同需求的麵包，滿足分眾、分齡不同的需求。其中，為了搶攻龐大的運動族群，三大烘焙名匠為文世成、吳寶春、曹志雄全新研發出「能量麵包」新概念，打破以往麵包空有熱量的標籤，製作出每份含有20g蛋白質，且熱量僅300大卡上下的能量麵包，不論運動前中後都可以享用。

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▲統一能量麵包新概念，來自於熱衷自行車運動的吳寶春師傅，希望打破以往麵包空有熱量卻不營養的標籤
▲統一能量麵包新概念，來自於熱衷自行車運動的吳寶春師傅（中），希望打破以往麵包空有熱量卻不營養的標籤。（圖／記者鍾怡婷攝）
統一能量麵包新概念，來自於熱衷自行車運動的吳寶春師傅，希望打破以往麵包空有熱量卻不營養的標籤，讓大家運動後可以透過麵包來補充所需營養。對此，統一烘焙技術總監文世成也提到，麵包要含有高蛋白，就會影響口感變得比較乾硬，不過經過努力研發後，已經找到能乘載高蛋白的麵粉又同時擁有高吸水性的麵粉，讓能量麵包達到營養又兼具美味的標準。

當然除了麵粉以外，師傅也採用低油酯的花生粉，滿足蛋白質加上低熱量的需求，外型上有考量運動時的便利性，選擇方便攜帶的尺寸設計成能單手食用、好入口的棒狀。能量麵包一份含有20G蛋白質，等於50公斤成年人只要吃一份，就能達到衛福部建議的一餐蛋白質攝取量。除了適合青壯年的能量麵包，統一也策劃針對兒少、樂齡的營養需求設計烘焙產品。

能量麵包目前已搶先採用作為今年田中馬拉松全馬跑者的完賽餐，至於正式上市時間仍在規劃中，統一希望將麵包分眾分齡的完整技術，輔導給市售的麵包業者。同時烘焙業面臨原物料上漲的難題，統一企業發言人凃忠正表示：「目前（產品售價）暫時沒有反應原物料調漲的計畫，還是會由集團來自行吸收，雖然物價上上下下浮動，但整體確實呈現上揚趨勢」。

▲不僅有針對青壯年的能量麵包，透過分眾分齡概念，提案兒童所需營養的蔬菜甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲不僅有針對青壯年的能量麵包，透過分眾分齡概念，提案兒童所需營養的蔬菜甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）

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